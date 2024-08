Apenas oito aviões conseguiram aterrar na Madeira esta manhã

O vento que se faz sentir em Santa Cruz continua a afectar a operação do Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo. Entre as 7 e as 12 horas desta quinta-feira, 15 de Agosto, apenas oito aviões conseguiram aterrar, havendo o registo de quatro voos cancelados e diversas aeronaves divergidas.

As rajadas de vento chegaram a atingir 71 km/h às 8h50, segundo a estação meteorológica de Santa Catarina.

Algumas aeronaves têm sido encaminhadas para o Aeroporto do Porto Santo.