Velas e promessas continuam em alta na Festa do Monte

O Largo da Fonte no Monte é dos locais mais concorridos nesta manhã de festa de Nossa Senhora do Monte, no Funchal.

Dezenas de fiéis compram velas e promessas num dos dois postos de venda.

Rui Noronha, da fábrica localizada no Caniço, estima já ter vendido (até às 10 horas) mais de 300 dos cerca de 500 quilos de cera (velas e promessas), cujo custo varia entre os 50 cêntimos e os 7 euros.

"Por enquanto está a correr muito bem. Já vendemos muita quantidade e contamos vender, até a hora da procissão, o restante. A fé das pessoas em Nossa Senhora do Monte mantém-se bem viva", sublinhou o empresário.