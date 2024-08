Vento forte condiciona operação no Aeroporto da Madeira

O vento forte que se faz sentir esta quinta-feira, 15 de Agosto, na Região Autónoma da Madeira, em especial na zona de Santa Cruz, está a condicionar a operação no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

Até às 10 horas, a pista ficou por receber seis aeronaves, cinco das quais que acabaram divergir devido às fortes rajadas de vento, que chegaram aos 67 km/h. A ligação aérea directa entre o Porto Santo e a Madeira (NT4933), prevista acontecer às 8h30, foi cancelada.

Para já, foram afectados os voos da TAP (TP1685) proveniente de Lisboa, da easyJet (EZS1283) desde Basel, da Edelweiss Air (WK284) que vinha de Zurich, da Transavia (HV6629) de Amsterdam, e da Eurowings (EW9600) proveniente de Dusseldorf.

O Aeroporto do Porto Santo tem sido, como habitual, a pista escolhida para acolher os voos divergidos, o caso do TP1685 e do WK284.