Duas dezenas ‘dizem sim’ à clínica de Ténis Porto Santo Racket Center/Piti Sports

Arrancou hoje a Clínica de Ténis de Verão no Complexo de Ténis e Padel do Porto Santo com a presença de quase duas dezenas de jovens de diferentes idades.

Numa organização do Porto Santo Racket Center em colaboração com a Piti Sports, as aulas e as actividades desportivas e de lazer tiveram hoje o seu primeiro momento, e prolongam-se até este sábado.

O objectivo é, não só, realizar várias aulas de iniciação aos interessados, mas também proporcionar momentos de convívio e de lazer aos jovens que estão de férias no Porto Santo, bem como aos residentes da ilha.

De referir que a organização e o Piti Sports, lançaram este projecto de ténis de Verão’2024 no passado fim-de-semana com a realização do Torneio ‘Doubles Summer fest’ e tem o seu términus no final de Agosto, entre os dias 23 a 25 com a realização do Torneio Aberto ‘Piti Borges Trophy’ que será disputado na variante de singulares e pares.