Fransérgio, que estava a jogar no Coritiba- equipa que actua na Série B do campeonato brasileiro- chegou hoje à Madeira e será apresentado esta semana como reforço do Marítimo tal como o DIÁRIO avançou em primeira mão.

O médio brasileiro, 33 anos, que representou os verde-rubros ao longo de quatro temporadas, tendo disputado 117 partidas oficiais e apontado 17 golos.