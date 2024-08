Madeira Andebol visitou Fajã dos Padres

A equipa do Madeira Andebol SAD 'escolheu' por hoje, outro palco para dar continuidade à preparação da época 2024/2025. E nada melhor que uma visita à sempre idílica Fajã dos Padres.

Uma manhã diferente e onde em particular as novas recrutas do plantel puderam conhecer e desfrutar das belezas naturais daquele espaço. O Madeira Andebol SAD depois de uma dura semana de trabalho, repartida entre o Pavilhão do Funchal e ginásio, teve um dia bem diferente mas não menos importante para a consolidação da equipa.