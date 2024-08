Fransérgio chega amanhã à Madeira

Fransérgio será reforço do Marítimo para a temporada 2024/25, tal como o DIÁRIO avançou em primeira mão, tendo neste momento , “tudo acertado” com o emblema do Almirante Reis.

O atleta que representou os verde-rubros ao longo de quatro temporadas, tendo disputado 117 partidas oficiais e apontado 17 golos, já iniciou a viagem com destino a Portugal, estando a chegada à Madeira prevista para este domingo.

O antigo capitão deixou o Marítimo em 2017 para integrar a formação do Sporting de Braga, tendo envergado o emblema arsenalista ao longo de quatro temporadas e meia.

Em 2022 contou com uma experiência na I Liga Francesa, pelo Bordéus, tendo regressado no ano seguinte ao Brasil, para vestir a camisola do Coritiba, clube que anunciou na semana transata que tinha rescindindo com o atleta de 33 anos.

Este é um regresso muito aguardado pelos adeptos maritimistas que sempre acarinharam o jogador que actua no miolo.

A apresentação oficial de Fransérgio deverá acontecer entre amanha e segunda-feira.