SANAS realizou 74 missões de salvamento no mar da Madeira em 2024

Entre Janeiro e Agosto de 2024, o SANAS-Madeira realizou 35 missões de salvamento no mar da Região em busca e salvamento, num total de 51,4 horas de navegação e 482,5 milhas náuticas percorridas.

Segundo o balanço divulgado pelo SANAS, 15 pessoas estavam feridas no mar, sete foram resgatadas em estado crítico e houve ainda registo de uma morte na Poça das Lesmas, no Seixal. Um número que se mantém igual ao do primeiro semestre, tal como o DIÁRIO noticiou na edição digital no dia 4 de Julho.

No que concerne às actividades lúdico desportivas, foram realizadas 38 missões, 236,3 horas de navegação e 869,1 milhas náuticas percorridas. O SANAS garantiu segurança a 1383 indivíduos, tendo auxiliado 30 atletas e evacuado outros 11.

No total foram realizadas 74 missões de salvamento pelos 243 tripulantes que estiveram empenhados com 79 embarcações.

As equipas do SANAS navegaram 287,7 horas e percorreram 1351,6 milhas náuticas.