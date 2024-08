Tecto de casa desaba e deixa idosa ferida no Funchal

O tecto de uma casa antiga, localizada na Ladeira do Imaculado, freguesia do Imaculado Coração de Maria, no Funchal, desabou, causando um ferido.

Segundo apurou o DIÁRIO, parte da estrutura do estuque do tecto de dormir desprendeu-se e atingiu uma idosa, com idade na casa dos 90 anos, quando esta estava na cama a descansar.

O alerta foi dado por vizinhos que ouviram um estrondo. Para o local foram accionados os Bombeiros Voluntários Madeirenses que prestaram o socorro à vítima, que tinha hematomas e apresentava-se queixosa, sendo posteriormente encaminhada para o Hospital do Funchal onde permenece em observações.

Entretanto, o Serviço Municipal de Protecção Civil deverá fazer uma vistoria à habitação para avaliar as respectivas condições de segurança e de habitabilidade.