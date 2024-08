Festa Luso-Venezuelana marcada por muito ritmo e alegria na noite de sábado

A Festa Luso-Venezuelana, que está a decorrer na Ribeira Brava, viveu mais uma tarde/noite de animação, ontem, sábado. Os ritmos latinos estiveram em alta e foram muitos os venezuelanos e lusodescendentes que marcaram presença na frente-mar da vila.

A tarde de sábado começou com música ambiente, mas logo foi a vez de colocar toda a gente a mexer com Zumba Azucar Party, seguindo-se da cantora Yosi. Winston subiu depois a palco, contando com muitas fãs na plateia, seguido dos Triova Voices e dos Kontraband. A festa terminou com Sergio Santos e depois com os Mosquito Deejays, pela noite dentro.

Confira as fotografias captadas ontem na fotogaleria acima.

Festa termina hoje com muita animação

O certame que teve início na passada sexta-feira só termina hoje. Na programação consta música ambiente a partir das 18 horas e Rainbow Flowers a partir das 18h40. Os Mariachi México têm actuação prevista para as 19 horas, seguindo-se de Ernesto Macedo quando forem 20h20. Leo Alessandri e a sua banda sobem a palco pelas 21h30 e a noite termina com a actuação do cantor João Vinagre, às 22h40.

A Festa Luso-Venezuelana é organizada pelo DIÁRIO de Notícias, juntamente com a Câmara Municipal da Ribeira Brava e a Junta de Freguesia da Ribeira Brava.

