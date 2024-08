Idosos sem medicamentos gratuitos na Madeira é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Cerca de 2.500 deitam contas à vida na compra de fármacos devido a atraso do Governo Regional em regulamentar apoio que já vigora há vários anos no continente.

Arranque em ponto morto para se referir ao Marítimo que só fixou o 2-2 nos descontos frente ao Tondela. Na I Liga, o Nacional deixou-se empatar (1-1) na Vila das Aves.

Softbol cresce com a ‘casa’ às costas é outro dos destaques nesta edição. Modalidade desportiva trazida pela comunidade venezuelana conta já com oito equipas mas não tem ainda campo fixo para treinar ou competir. ‘Cerveceros’ vencem torneio inserido na Festa Luso-venezuelana, na Ribeira Brava.

Descomplicar as contas para dar conta que Carolina Luís, que utiliza canais digitais para tornar a contabilidade mais acessível, quer levar projecto de literacia financeira às escolas.

Por fim, Governo já afastou sete apoiantes de Manuel António.

