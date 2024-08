FNAC Madeira recebe concerto da dupla Sandra&Ricardo

A FNAC Madeira recebe este domingo, 11 de Agosto, um concerto especial da dupla internacional Sandra&Ricardo dedicado à Venezuela, país que enfrenta uma intensa crise política.

O concerto 'Tributo por Venezuela' está previsto para as 17 horas, nas instalações da FNAC, no Centro Comercial Madeira Shopping, na cidade do Funchal, e integra o #Tour2024 dos artistas.

A dupla de irmãos vai apresentar um repertório composto pelos seus originais, mas também por 'covers' de músicas tradicionais do país sul-americano.

“A música como linguagem universal tem sido um elemento unificador nos diversos momentos históricos vividos a nível mundial, instrumento para chegar a muitos espaços e corações, mostrando a riqueza cultural dos povos”, ressalta a artista Sandra.

Nestes momentos de tanta preocupação e instabilidade, como artistas unimos as nossas vozes pelo país que nos viu nascer, pela nossa gente que deseja o bem-estar e a justiça. Este é um momento para a reflexão e a valorização dos valores e direitos do ser humano. Ricardo

O Concerto 'Tributo por Venezuela', de acesso gratuito, contará com a presença de representantes da comunidade imigrante, bem como de pessoas solidárias com o povo venezuelano.