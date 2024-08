Coritiba confirma saída de Fransérgio para o Marítimo

De acordo com a Globo Esport, do Brasil, Fransérgio está a caminho do Marítimo, confirmando a notícia avançada em primeira mão pelo DIÁRIO. De acordo com a notícia, o médio brasileiro, de 33 anos, era um dos mais contestados pelos adeptos do Coritiba ao logo de 2024 e, agora, clube e jogador encontraram um acordo comum para a rescisão contratual. O vínculo de Fransérgio ao clube brasileiro, assinado em Junho de 2023, era válido até ao final da temporada de 2026. “O destino será o Marítimo de Portugal”, avança o Globo Esport.

Deste modo, Fransérgio deixa o Coritiba com apenas 27 jogos numa temporada. No ano passado sofreu algumas lesões e ficou de fora em boa parte dos jogos do Coritiba que desceu à Série B do futebol brasileiro. Este ano o médio recuperou e foi titular, mas ainda ficou quase três meses de fora igualmente por problemas físicos.

Formado no Atlético Parananense, veio para Portugal e para o Marítimo em Janeiro de 2014 e tornou-se numa das referências do clube madeirense até ser transferido para o Braga no Verão de 2017. Nas duas últimas épocas na Europa jogou no Bordéus de França