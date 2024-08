Sismo registado esta madrugada a Sudeste das Ilhas Desertas

Um sismo ocorreu no mar do arquipélago da Madeira, a Sudeste das ilhas Desertas, durante a madrugada deste domingo.

A actividade sísmica foi registada pela rede do Instituto do Mar e da Atmosfera às 4h34 da manhã e localizada a cerca de 30 quilómetros de distância (SE) do Ilhéu Bugio.

O sismo foi de baixa intensidade - magnitude 2,4 - e terá ocorrigo a 10 quilómetros de profundidade e não foi sentido em terra.

Estev é o quarto abano registado este mês pela rede sísmica do IPMA no mar do arquipélago da Madeira, todos eles de baixa magnitude.