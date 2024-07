GR congratula Casa de Saúde S. João de Deus pela certificação de qualidade

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, felicita a Casa de Saúde São João de Deus (CSSJD-F) pela obtenção do certificado EQUASS Excellence, uma das mais importantes certificações de qualidade de serviços sociais na Europa.

"A CSSJD-F é um importante parceiro do Governo Regional na área da Saúde Mental, na prevenção/promoção, tratamento e reabilitação de pessoas portadoras de doença mental. A certificação obtida reflecte a excelência do trabalho desenvolvido no apoio à população e à saúde pública na área da saúde mental e psiquiatria na Região Autónoma da Madeira. Bem-hajam todos os profissionais e dirigentes da Casa de Saúde São João de Deus pela conquista alcançada", lê-se na nota enviada à comunicação social.

Importa referir que a CSSJD-F é a primeira instituição na Região Autónoma da Madeira a obter esta certificação e a terceira no país.

Neste processo, os auditores deram por validados "todos os 50 critérios, os 75 indicadores Assurance e os 18 indicadores do Referencial Excellence, atribuindo assim o mais alto nível de certificação de qualidade em serviços sociais a nível europeu", explica o comunicado.

A CSSJD-F iniciou o seu trajecto na certificação da qualidade em 2009, conseguindo a sua primeira certificação EQUASS Assurance em 2011 sendo, na altura, a primeira organização na Madeira a obter o certificado.

Em 2024, ano em que celebra o seu Centenário, a CSSJD-F é certificada com o EQUASS Excellence, demonstrando assim o seu compromisso com a Excelência baseada no princípio de 'fazer bem, o bem', numa abordagem centrada nas pessoas que assiste.

“Estamos muito satisfeitos com este reconhecimento do que é uma preocupação profunda nossa: a prestação de cuidados da máxima qualidade a todas as pessoas. Esta conquista, muito significativa para a Casa de Saúde do Funchal, é não só uma excelente forma de celebrar o seu Centenário, mas também um exemplo de dedicação e liderança e um estímulo para todos os nossos outros Centros e Serviços, já certificados com o nível Assurance”, afirma o Irmão José Paulo Pereira, Presidente do Instituto São João de Deus.