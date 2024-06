José Manuel Rodrigues congratula-se com a eleição de António Costa

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) e presidente da Conferência das Assembleia Legislativas Regionais Europeias (CALRE), José Manuel Rodrigues, congratula-se com a eleição António Costa como presidente do Conselho Europeu.

"É uma oportunidade para Portugal e para as suas Regiões Autónomas num momento em que se vai discutir o novo Quadro Financeiro da União Europeia", refere uma nota enviada pela ALM.

"Quando altos responsáveis da UE querem minimizar a Política de Coesão, reduzindo a sua importância e financiamento, é bom ter no Conselho Europeu uma pessoa que conhece bem as inestimáveis mais-valias dessa Coesão, nomeadamente para as Regiões Ultraperiféricas, como a Madeira", remata.