Praia da Calheta hasteia pela primeira vez bandeira de 'Qualidade de Ouro'

A Praia da Calheta assinalou, esta sexta-feira, 28 de Junho, a abertura oficial da época balnear com a cerimónia do hastear da Bandeira Azul, mas também pela primeira vez a Bandeira de Qualidade de Ouro.

O momento contou com a presença da vice-presidente Doroteia Leça, do vereador Aleixo Abreu, com o pelouro do Ambiente, do representante da Secretária Regional da Agricultura e Ambiente, entre outros parceiros que operam naquele espaço.

Aleixo Abreu agradeceu a presença e “o apoio constante de todos os parceiros que ajudam a validar e garantir a qualidade da estância balnear”, mas também aos diversos empresários locais, “que com as suas variadas e dinâmicas ofertas procuram promover o concelho e o turismo”.

De igual modo, evidenciou os “agentes que mantêm as praias cuidadas e a população em segurança”, caso do Sanas e da TFalcon.

Devido à grande procura pelas praias da Calheta, não só por turistas mas também pelos residentes, a autarquia decidiu reforçar a segurança da presente época balnear, contando assim com cinco nadadores salvadores este ano.

A Câmara Municipal da Calheta tem feito ao longo dos anos grandes investimentos que têm permitido o concelho crescer, inovar e se diferenciar, procurando sempre promover e projetar a Calheta para melhor. Na presente cerimónia foram relembrados vários investimentos como a qualificação do pontão e a recarga de areia amarela, destacando-se, de igual maneira novos investimentos para a presente época balnear, como a alteração nos passadiços da areia, o melhoramento de dispositivos de sensibilização em relação à exposição solar, como por exemplo um painel que indica a temperatura do ambiente, do mar e dos raios ultra violeta, como já se observa na praia oeste.

O vereador determinou ainda como “embaixadores desta praia” as escolas do concelho, ressaltando a importância dos projectos que se têm desenvolvido através do Eco Escolas e da Escola Azul, “sendo eles por si próprios os futuros agentes de mudança”.