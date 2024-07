Casa de Saúde S. João de Deus certificada pela qualidade de serviços sociais

A Casa de Saúde São João de Deus, no Funchal, é a primeira Instituição da Região a obter o certificado EQUASS Excellence, uma das mais importantes certificações de qualidade de serviços sociais na Europa. Desta forma, é uma das três instituições nacionais a obter esta certificação.

Esta Casa de Saúde iniciou o seu trajeto na certificação da qualidade em 2009, alcançando a sua primeira certificação EQUASS Assurance em 2012 sendo, na altura, a primeira organização na Madeira a obter tal certificado. Em 2024, ano em que celebra o seu Centenário, é certificada com o EQUASS Excellence, galardão distintivo de qualidade superior, demonstrando assim o seu compromisso com a Excelência baseada no princípio de “fazer bem, o bem”, numa abordagem centrada nas pessoas que assiste.

Estamos muito satisfeitos com este reconhecimento do que é uma preocupação profunda nossa: a prestação de cuidados da máxima qualidade a todas as pessoas. Esta conquista, muito significativa para a Casa de Saúde do Funchal, é não só uma excelente forma de celebrar o seu Centenário, mas também um exemplo de dedicação e liderança e um estímulo para todos os nossos outros Centros e Serviços, já certificados com o nível Assurance Irmão José Paulo Pereira, presidente do Instituto São João de Deus

Todos os 50 critérios foram validados, bem como os 75 indicadores Assurance e os 18 indicadores do Referencial Excellence, o mais alto nível de certificação de qualidade em serviços sociais a nível europeu