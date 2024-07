Selecção portuguesa continua a preparar França e viaja hoje para Hamburgo

A seleção portuguesa faz hoje, em Marienfeld, o último treino antes do duelo com a França, dos quartos de final do Euro2024 de futebol, na sexta-feira, e viaja até Hamburgo, cidade alemã que vai receber a partida.

No seu 'quartel general' em solo germânico, Portugal tem uma sessão agendada para as 11:00 locais (10:00 em Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Na quarta-feira, o selecionador Roberto Martínez teve à sua disposição todos os 26 jogadores que trouxe para o torneio que está a decorrer na Alemanha.

Após treino, a comitiva lusa viaja de avião durante a tarde para Hamburgo e, às 19:45 (18:45), Roberto Martínez e um jogador ainda a designar vão fazer, em conferência de imprensa, no Volksparkstadion, a antevisão do duelo com os gauleses.

Na sexta-feira, o Portugal-França tem início marcado para as 21:00 (20:00), no Volksparkstadion, e terá arbitragem do inglês Michael Oliver.