JPP recusa-se a participar em reunião entre Governo e partidos

"O Juntos Pelo Povo (JPP) recusa-se a participar em reuniões secretas feitas nas costas do povo”, assumiu hoje Élvio Sousa, referindo-se ao encontro, marcado para esta segunda-feira, entre o executivo PSD eleito a 26 de Maio e os partidos com assento parlamentar.

Foi à margem de uma nova sessão de agradecimento à saída das eucaristias no Funchal, que o líder do JPP avançou que a “decisão ontem dos militantes e dos órgãos do partido foi unânime”, em não aceitar encontros com o governo.

Os militantes foram perentórios, e lançaram dúvidas sobre se 'depois de tanta mentira, das trapalhadas e das negociatas alguém acredita na palavra de Albuquerque, alguém aceitaria ser fiador deste PSD e de Albuquerque?'

“O JPP não é um partido catavento”, atirou Élvio Sousa, acrescentando que o partido tem "um compromisso de coerência e de seriedade" para com os seus eleitores e militantes. "Não tomamos decisões de forma leviana, como fazem alguns partidos, nós ouvimos os militantes e respeitamos a sua voz”, reforçou.

O parlamentar acusa ainda Miguel Albuquerque de criar "mais uma manobra de diversão". com a retirada do Programa de Governo, de modo "a sacudir a responsabilidade pela crise e atirar as culpas para os outros partidos.”.

“Não queremos fazer parte de um encontro onde os intervenientes não têm credibilidade no uso da palavra, não são de confiança e praticam a mentira, com a ajuda dos meios de propaganda subsidiados pela Região”, vincou.

O JPP entende ainda que “os encontros devem ser à vista de todos os madeirenses, abertos à população, ao vivo e a cores, sem segredinhos nas costas dos madeirenses".

"Não confiamos na palavra de Albuquerque, nem deste Jaime Ramos, outro fiel-escudeiro, para continuarem a explorar os madeirenses, como recentemente denunciamos no vergonhoso negócio do gás”, reiterou.

Governo e PSD desafiam todos os partidos para uma ronda negocial sobre o Programa, esta tarde O Governo Regional e o grupo parlamentar do PSD desafiaram, todos os partidos do parlamento, para uma ronda negocial sobre o Programa do Governo Regional, cujo debate termina esta tarde.

Todos os partidos com assento parlamentar foram convidados, pelo Governo Regional, para uma reunião, que se realizará amanhã, pelas 15h30, no Salão Nobre do Governo regional. O objectivo desta reunião é analisar as posições dos vários partidos sobre o Programa de Governo a apresentar à Assembleia Legislativa da Madeira. O encontro será presidido pelo secretária regional de Educação Ciência e Tecnologia, com a tutela dos assuntos parlamentares.