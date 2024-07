Luís Montenegro destaca "espírito de sacrifício" da selecção portuguesa

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, destacou na segunda-feira, em Frankfurt, o "espírito de sacrifício" da seleção portuguesa de futebol, após o triunfo conseguido frente à Eslovénia, no desempate por grandes penalidades, nos oitavos de final do Euro2024.

"Estamos talhados para isto, para ter espírito de sacrifício, mas também para acreditar que temos muita capacidade para conseguir e foi isso que fizemos", disse o chefe do Governo português, em declarações à RTP, na zona mista do Deutsche Bank Park, em Frankfurt.

Sobre o próximo adversário de Portugal, a França, Montenegro lembrou que "às vezes os jogos mais difíceis são os mais fáceis e os mais fáceis são os mais complicados", e vincou que Portugal tem "equipa para ganhar a qualquer outra" seleção.

"A França tem uma excelente seleção, mas temos equipa para ganhar nos 90 minutos, ou no prolongamento, se tiver de ser. E se for nas grandes penalidades, será. O que importa é atingir o grande objetivo de seguir em frente, até ao dia 14 [de julho, data da final do Euro2024]", apontou Montenegro.

Portugal qualificou-se hoje para os quartos de final do Campeonato da Europa de futebol de 2024, ao bater a Eslovénia por 3-0, no desempate por grandes penalidades, após 0-0 registado no final do prolongamento, em Frankfurt, na Alemanha.

Em embate dos 'oitavos', disputado no Deutsche Bank Park, Cristiano Ronaldo falhou um penálti aos 105 minutos, que Oblak defendeu, mas, no desempate por castigos máximos, Diogo Costa defendeu os três pontapés dos eslovenos e Portugal marcou os três.

Nos quartos de final, Portugal defronta a França - que hoje venceu nos 'oitavos' a Bélgica por 1-0 -, em jogo marcado para sexta-feira, em Hamburgo, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa).