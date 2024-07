180 atletas participam no IX Torneio 'Ricardo Gomes'

Arranca esta quinta-feira, 4 de Julho, a 9.ª edição do Torneio 'Ricardo Gomes' em hóquei em patins com 180 atletas.

O Campo do Encontro, em São Roque, vai receber além das equipas da Região, seis equipas vindas do continente, em representação dos clubes Stuart Massamá e Juventude Salesiana.

No evento serão disputados os escalões de Benjamins, Escolares, Sub-13 e Sub-15, com o primeiro jogo agendado paraas 14 horas de amanhã e o último no próximo sábado, às 20 horas.