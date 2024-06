Treino de recuperação e dia de família na selecção portuguesa

A selecção portuguesa realizou hoje trabalho de recuperação, um dia depois do desaire com a Geórgia (2-0), no Euro2024 de futebol, com os jogadores a terem uma 'mini-folga' e a receberem as respetivas famílias em Marienfeld, na Alemanha.

Após o fecho do Grupo F, alguns jogadores da equipa das 'quinas' fizeram apenas um curto treino de recuperação, depois do encontro em Gelsenkirchen, num dia que foi praticamente de descanso, e também fechado à comunicação social, com as famílias a marcarem presença na unidade hoteleira onde a comitiva lusa está instalada em solo germânico.

Portugal, que conquistou o Grupo F com seis pontos, fechou o agrupamento com um desaire inesperado frente à Geórgia, depois de ter vencido os dois primeiros jogos, frente à República Checa (2-1), em Leipzig, e à Turquia (3-0), em Dortmund.

A seleção nacional começa, assim, a preparar o duelo com a Eslovénia, dos oitavos de final do Euro2024, na sexta-feira, com um treino agendado para as 18:00 locais (17:00 horas em Lisboa), em Marienfeld, com os primeiros 15 minutos da sessão abertos à comunicação social.

Antes, às 17:00 locais (16:00 em Lisbos), no mesmo local, um jogador a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

Nos 'oitavos', Portugal vai enfrentar a Eslovénia, que terminou em terceiro o Grupo C, em jogo agendado para segunda-feira, em Frankfurt, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa).