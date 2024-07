Galomar recebe Benfica na ronda inicial do campeonato de basquetebol

O tricampeão Benfica vai iniciar a defesa do título português de basquetebol com uma visita aos madeirenses do Galomar, enquanto o vice-campeão FC Porto recebe o Póvoa, definiu o sorteio hoje realizado, em Odivelas.

O Pavilhão Multiusos de Odivelas acolheu o sorteio do calendário dos campeonatos principais masculinos e femininos de basquetebol, com a primeira ronda masculina a ditar ainda a visita do Sporting à casa dos algarvios do Imortal, dois clubes eliminados nos quartos de final do derradeiro play-off por Ovarense e FC Porto, respetivamente.

Essa primeira jornada conta ainda com as partidas Queluz-Ovarense, Esgueira-Galitos e Oliveirense-Vitória de Guimarães, numa prova que volta a ser disputada por 12 clubes.

Na última época, os 'encarnados' sagraram-se tricampeões portugueses ao derrotar os 'dragões' na final do play-off do campeonato, com 3-0 em jogos, tendo o Queluz sido o vencedor do segundo escalão, ascendendo à elite, assim como o vice-campeão Galitos.

Já na vertente feminina, o Benfica também é o atual detentor do cetro e vai começar a nova campanha no seu reduto, perante o Barcelos, que venceu nos 'quartos' do último play-off, ao passo que a 'vice' União Sportiva vai visitar o Imortal nessa jornada inicial.

Os confrontos Esgueira-Vagos, CAB Madeira-GDESSA, CP Natação-Clube dos Galitos e Sanjoanense-Quinta dos Lombos 'fecham' o primeiro emparelhamento da competição.

As 'águias' derrotaram a União Sportiva na final, com 2-1 em jogos, num campeonato que vai contar esta época com Sanjoanense e Vagos, promovidos ao primeiro escalão.

O calendário completo das competições não foi ainda disponibilizado pela Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), que apenas sorteou as primeiras rondas no evento.