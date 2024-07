Foram muitos os comentários que invadiram as redes sociais do DIÁRIO a tentar corrigir a notícia que dava conta que Cristiano Ronaldo somou, diante da Eslovénia, a oitava partida consecutiva sem marcar em fases finais de grandes competições, quando toda a gente o viu bater Oblak no desempate através de grandes penalidades.

Todos vimos o jogo e com certeza ninguém ficou indiferente ao remate potente do madeirense detentor de cinco bolas de ouro, que conseguiu levar a melhor sobre o guardião que no prolongamento lhe tirou a oportunidade de iniciar a sua contagem pessoal, mas vamos explicar a razão de Cristiano Ronaldo seguir em ‘branco’.

Ronaldo soma oitavo jogo em 'branco' consecutivo em fases finais Cristiano Ronaldo somou hoje o oitavo jogo consecutivo sem marcar em fases finais de grandes competições, ao ficar em 'branco' face à Eslovénia, num jogo dos oitavos de final do Euro2024 em que até um penálti falhou.

Não contam para a estatística?

A contagem de golos é feita dentro do tempo regulamentar (90 minutos, mais o tempo de compensação) ou até ao prolongamento (120 minutos), quando em caso de empate numa fase eliminatória da competição ou numa final tem de obrigatoriamente ser determinado um vencedor.

Finalizada a ronda dos ‘oitavos’ e, com três golos a registar, os melhores marcadores até ao momento são Jamal Musiala (Alemanha), Gakpo (Países Baixos) e os já eliminados Ivan Schranz (Eslováquia) e George Mikautadze (Geórgia).

Se a competição terminasse agora Mikautadze e Gakpo estariam em igualdade na frente, porque ambos registam uma assistência, segundo ponto de desempate, sobrando o número de minutos contabilizados na prova como factor diferenciador, vencendo o atleta que menos tempo esteve em campo.

Desta forma, todos os tentos que são marcados no desempate através de penáltis não contam para a contagem de golos da equipa, nem do jogador, em nenhuma competição oficial, onde se incluem também as defesas dos guarda-redes, colocando ‘no mesmo barco’ Diogo Costa.

Os jogadores com golos a registar na selecção portuguesa são: Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Francisco Conceição, todos com um tento marcado.

O Europeu de 2024 tem sido fortemente marcado pela quantidade de autogolos, registando nove até à data, com Portugal e França, que se encontram na sexta-feira para disputar os quartos-de-final, como principais beneficiários com dois golos cada.

Ainda não era nascido quando foi implementado

Na época anterior a 1970 não havia nenhuma regra no futebol para determinar o desempate quando duas equipas se encontravam em igualdade no marcador ao fim do prolongamento, levando a muitas repetições de jogos e até a decisões com recurso ao ‘cara ou coroa’.

No Campeonato da Europa de 1968 a anfitriã Itália, que acabou vencendo a prova, eliminou a União Soviética na meia-final, num resultado alcançado através do lançamento de uma moeda ao ar, após o ‘nulo’ no marcador perdurar até ao fim do prolongamento.

Como é que surgiu?

A proposta partiu de Joseph Dagan, um ex-jornalista israelita, que mais tarde desempenhou a função de secretário-geral da Associação de Futebol de Israel e foi adoptada oficialmente pelo International Football Association Board (IFAB) – órgão legislativo oficial do futebol profissional desde 1886 e responsável pelas Leis do Jogo – em 1970, tendo sido testada em campeonatos nacionais primeiro e só seis anos depois num Campeonato Europeu.

Cristiano Ronaldo pode ainda não ter registado qualquer golo na competição, pelo menos que entre na contagem oficial, mas é actualmente o melhor marcador de sempre em fases finais de Europeus, com 14 registados até ao momento, estando no segundo posto Michel Platini, antiga glória francesa, com nove, seguindo-se o conterrâneo Antoine Griezmann , Alan Shearer (ex-jogador inglês) e Álvaro Morata (Espanha) com sete.