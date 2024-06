Albuquerque retira Programa do Governo de votação

Miguel Albuquerque retirou o Programa do Governo que estava neste momento em debate no Parlamento.

Tal como o DIÁRIO noticiou na sua edição de segunda-feira, o presidente optou por uma das vias possíveis no Estatuto Político-Administrativo: retirar o documento antes de ser votado, o que iria acontecer amanhã, na Assembleia Legislativa.

A decisão acontece na sequência das diversas negociações efectuadas durante a tarde de hoje para que o Programa fosse viabilizado não terem resultado. O PSD não conseguiu os 24 votos necessários para fazer passar o documento.

O chefe do executivo madeirense mostra total abertura para prosseguir as negociações com as diversas forças partidárias com assento no parlamento madeirense e promete celeridade na entrega de uma nova proposta, não comprometendo, se for caso disso, a discussão e aprovação do Orçamento Regional antes do dia 31 de Julho.