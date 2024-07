Nadador Diogo Ribeiro estreia-se hoje nos Jogos Olímpicos

O nadador Diogo Ribeiro faz hoje a sua estreia em Jogos Olímpicos, nos 100 metros livres, num dia em que também Maria Inês de Barros entra em ação no fosso olímpico em Paris2024.

Diogo Ribeiro, campeão mundial dos 50 e 100 metros mariposa, vai fazer a estreia em Jogos Olímpicos, ao alinhar na nona de 10 séries dos 100 metros livres, às 11:36 (10:36), procurando uma das melhores 16 marcas para chegar à meia-final das 20:30 (19:30).

Campeã europeia, Maria Inês de Barros torna-se, a partir das 09:00 (08:00), a primeira mulher portuguesa a disputar a prova de fosso olímpico, disputando as três primeiras rondas de 25 pratos da qualificação, que termina na quarta-feira, dia em que também se disputa a final.

No judo, Bárbara Timo, nos -63 kg, será a primeira em ação no dia, logo no primeiro combate do tapete 2, frente à sul-coreana Kim Jisu, com o estreante João Fernando, nos -81 kg, a estar no oitavo combate do tapete 1, no qual defronta o canadiano François Gauthier Drapeau.

Nuno Borges e Francisco Cabral podem fazer história no ténis e tornarem-se os primeiros portugueses a atingirem os quartos de final de pares em Jogos Olímpicos, tendo para isso de ultrapassar os alemães Dominik Koepfer e Jan-Lennard Struff, que afastou Cabral nos singulares.

A mais velha atleta da Missão portuguesa, Fu Yu, também pode conseguir um marco histórico e ser a primeira mulher portuguesa a atingir os oitavos de final do ténis de mesa, se vencer a polaca Natalia Bajor, a partir das 11:00 (10:00).

No equestre, a equipa de dressage inicia a competição às 13:47 (12:47), com o estreante António do Vale, que substituiu João Moreira, obrigado a desistir devido a um problema de saúde do seu cavalo Furst Kennedy Old, na segunda-feira.

Maria Caetano, a única cavaleira com experiência olímpica, começa a sua prova às 15:42 (14:42), sendo que os três disputam a prova individual e pontuam para a prova coletiva, com a qualificação a terminar na quarta-feira, quando a também estreante Rita Ralão Duarte entra em ação às 12:38 (11:38).