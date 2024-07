Macron mostra-se orgulhoso na organização dos Jogos Olímpicos

O Presidente francês, Emmanuel Macron, referiu hoje o seu orgulho pelos iminentes Jogos Olímpicos de Paris2024, numa entrevista ao canal France 2, em frente à Torre Eiffel, reconhecendo o impacto destes na vida dos parisienses.

"Vamos receber o mundo, é um imenso motivo de orgulho", afirmou o chefe de Estado francês, garantindo que os Jogos Olímpicos, que começam na sexta-feira, serão "os mais sustentáveis, os mais inclusivos e os primeiros totalmente equitativos".

A França, que recebe os Jogos Olímpicos uma vez por século, terá uma cerimónia de abertura que promete ser única, já que pela primeira vez não terá lugar num estádio, mas no centro da cidade com um desfile de barcos nas águas do Sena.

Quando questionado sobre os incómodos causados pela realização dos Jogos no centro de Paris, o que tem causado revolta nos parisienses, Macron agradeceu "a todos os compatriotas que são afetados na sua vida quotidiana, porque vivem nos bairros mais afetados: os lojistas, os artesãos, os donos de restaurantes", acrescentando que "são estes constrangimentos que também garantem a segurança".

O Presidente salientou ainda o importante trabalho realizado para garantir a segurança num evento tão complexo, com mais de 300.000 espetadores.

Já relativamente às apresentações que até agora são surpresa e que têm gerado muita especulação, o Presidente francês considerou que "seria uma notícia maravilhosa" se a cantora canadiana Céline Dion, que chegou hoje a Paris, participasse na cerimónia de abertura.

"Ficaria imensamente feliz se ela [Céline Dion] pudesse participar nesta cerimónia de abertura, como todos os nossos compatriotas", disse Macron, sem querer revelar pormenores do espetáculo no Sena, inclusive qual a figura desportiva francesa que irá acender o caldeirão com a chama olímpica.

Emmanuel Macron irá participar na apresentação da candidatura francesa ao Comité Olímpico Internacional (COI), em Paris, para que os Jogos Olímpicos de Inverno de 2030 ocorram nos Alpes.

"Seria uma grande notícia para os nossos Alpes, e seria uma grande notícia para inventar o modelo dos Jogos de inverno do futuro, que devem ser mais sustentáveis e adaptar-se às alterações climáticas", referiu.