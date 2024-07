Cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos em destaque na imprensa nacional

Público:

- "Ex-combatentes só terão de apresentar cartão para terem medicamentos grátis"

- "Paris 2024. A cerimónia de abertura dos Jogos arrasou a vulgaridade"

- "Salários. IRS baixa em Setembro e vai reflectir descida desde Janeiro"

- "Azeitona. Boa campanha este ano pode reduzir preços do azeite"

- "Especial. 27 de Julho de 1974: a derrota de Spínola"

- "Escolas. Mais de 100 mil alunos chumbaram ou desistiram"

- "Turquia. Do azul de Bodrum às muitas caras e cores de Istambul"

- "O que é feito de si? Na cabeça de Naide Gomes, Portugal cheirava a perfume e rebuçados"

Jornal de Notícias:

- "Governo desfaz tabu e aprova descida no IRS já a partir de setembro"

- "Chuva abençoa chama olímpica"

- "Trump e Kamala 'reféns' de sete estados"

- "Troia. Quando fazer praia é um luxo"

- "Gaia. Utentes do metro estacionam em cima dos passeios"

- "Goleadores. Pavlidis supera Martínez e Gyokeres"

- "Pessoas. 'Os amores de verão são como o mel'. Patrícia Mamona"

- "Famílias ainda não sabem se terão acesso a creche gratuita"

- "Burlas. Tia e sobrinha cobravam para livrar vítimas de maldições"

Diário de Notícias:

- "Nuno Melo. 'A 1 de janeiro de 2025, nenhum militar receberá menos do que um GNR ou um PSP'"

- "Paris 2024. Estão abertos os Jogos 'mais inclusivos' da história"

- "Pedro Bogas, presidente da Carris. 'Gastos com pessoal na Carris vão subir para 95 milhões. É uma aposta grande nos trabalhadores'"

- "Realidade virtual ainda é um nicho, mas Apple abre caminho para um mercado maior"

- "Comissão de inquérito. Dez audições depois, somam-se pontas soltas e dúvidas sobre o caso das gémeas"

- "Esplanadas. Proprietários em Arroios seguem sem saber futuro"

- "EUA. 'Não sei como é que um judeu pode votar nela', diz Trump de Harris"

- "Questionário de Proust do ChatGPT. António Bagão Félix, professor catedrático e antigo ministro. 'Um meme? Um que fizesse um manguito ao estúpido (Des)acordo Ortográfico'"

Correio da Manhã:

- "Mais dinheiro nos salários em setembro"

- "Haverá retroativos a janeiro"

- "Novas tabelas do IRS devolvem 300 milhões"

- "Jogos Olímpicos Paris 2024. Embalados para as medalhas"

- "Igual à PSP e GNR. Militares com aumento de 300 euros/mês"

- "Vale do Sousa. 'Bruxas' sacam um milhão para amores e doenças"

- "Casal perde dois bebés em 4 anos"

- "Saúde faz recomendação. Alerta para vírus que pode matar fetos"

- "Arsenal chega aos 65 milhões por Gyokeres"

O Jogo:

- "FC Porto. Joias bem guardadas. Diogo Costa é o mais valioso do plantel / Vítor Bruno trabalha com 14 jovens 'Made in Olival', todos com contratos largos e cláusulas elevadas/ Francisco Conceição na expectativa e Juventus pode avançar por Galeno"

- "Venham daí medalhas. Jogos Olímpicos. Maior evento desportivo do mundo arranca com a participação de 73 atletas portugueses"

- "Ciclismo. Volta a Portugal. Subida à Torre é teste de fogo"

- "Benfica. João Neves dentro com um pé de fora"

- "Sporting. Debast acelera para a Supertaça"

A Bola:

- "Prestianni fica. Antes do início da pré-época, plano do Benfica passava por ceder o argentino de 18 anos, mas Schmidt quis avaliá-lo e ficou convencido"

- "João Neves treinou-se no Seixal"

- "Rui Costa pede troféus para o museu"

- "Jogos Olímpicos. Cerimónia de abertura abençoada pela chuva num espetáculo inesquecível no Rio Sena"

- "Sporting. St. Juste só volta no fim de agosto"

- "Leões apresentam-se e despedem-se de Coates"

- "FC Porto. Juventus pensa em Galeno por Euro30 milhões"

- "Espanha. João Félix cumprimentou Simeone e treinou-se à parte"

Record:

- "Neves para fechar rápido. Benfica e PSG querem tudo feito até ao início da semana"

- "Renato Sanches só vê a Luz à frente"

- "Prestianni convence Schmidt e fica"

- "Pneumonia afasta Pedro Santos"

- "Debast aquece antes da Supertaça".

- "Hjulmand fundamental na adaptação"

- "Sporting-Ath Bilbao. Onze forte no ensaio geral. Amorim lança pesos-pesados"

- "Entrevista José Fonte. 'Sporting está acima de todos'"

- "Clássico de 2023/24 vale multa a leões e dragões"

- "Galeno é o favorito da Juventus"

- "Toni Martínez. 'O FC Porto deu-me tudo"

- "Macaco confrontado com novas provas"

- "Jogos Olímpicos. Gustavo Ribeiro e Catarina Costa atacam medalhas.