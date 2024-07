22 atletas portugueses vão participar na cerimónia abertura dos Jogos Olímpicos

Os porta-estandartes Ana Cabecinha e Fernando Pimenta vão ser acompanhados por outros 20 atletas portugueses na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris2024, que vai decorrer no Rio Sena.

Os 22 atletas portugueses, mais alguns elementos da Missão portuguesa, vão estar no barco 60 dos 85 que vão descer o Rio Sena, numa inédita cerimónia de abertura, que, pela primeira vez, vai decorrer fora de um estádio olímpico.

Portugal, que nestes Jogos está representado por 73 atletas, vai partilhar a sua embarcação com o Qatar e a Coreia do Norte, num percurso que vai desde a ponte de Austerlitz até à Torre Eiffel e ao Trocadéro, ponto final do espetáculo, a decorrer entre as 19:30 locais (18:30 em Lisboa) e as 23:15 (22:15).

Como foi anunciado na apresentação oficial da equipa portuguesa, a atleta Ana Cabecinha, que vai participar nos 20 km marcha, e o canoísta Fernando Pimenta, que se pode tornar o primeiro português a conquistar três medalhas, vão ser os porta-estandartes.

João Ribeiro, Messias Baptista e Teresa Portela (canoagem), Filipa Martins e Gabriel Albuquerque (ginástica), Duarte Seabra e Manuel Grave (equestre), Fu Yu e Jieni Shao (ténis de mesa), Eduardo Marques, Carolina João, Diogo Costa e Mafalda Pires de Lima (vela), Miguel Nascimento (natação) e Taís Pina, Jorge Fonseca, Patrícia Sampaio, Bárbara Timo, Rochele Nunes e João Fernando (judo) serão os restantes representantes lusos na cerimónia de abertura.

A nível político, Portugal vai estar representado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte.

Os Jogos Olímpicos decorrem até 11 de agosto, consagrando 329 campeões e distribuindo 1.017 medalhas.