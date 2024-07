Madeirense João Rodrigues mantém-se recordista de participações por Portugal nos Jogos Olímpicos

O velejador João Rodrigues vai manter-se como o recordista de participações olímpicas por Portugal, com sete, depois de o marchador João Vieira não ter conseguido o apuramento para Paris2024.

João Vieira era o único atleta que poderia ter igualado João Rodrigues na capital francesa, mas o marchador acabou por falhar o objetivo, primeiro por a sua distância de eleição, os 50 km marcha, ter ficado de fora do programa de Paris2024 e, depois, por não ter conseguido apurar-se na estafeta mista de marcha, na qual fazia equipa com Vitória Oliveira.

Formado em engenharia, a vela e o olimpismo acabaram por trocar as voltas ao madeirense e foi a paixão pela modalidade e pelos Jogos que o fizeram representar Portugal num recorde de sete Jogos Olímpicos.

Nascido em 02 de janeiro de 1971, João Rodrigues começou a sua epopeia olímpica em Barcelona1992, ao ser 23.º na classe Lechner, o que o motivou a continuar, tanto no plano desportivo, como no universitário.

O velejador insular não falhou nenhuma edição do maior evento desportivo do mundo desde que se estreou, acabando o seu percurso ao mais alto nível aos 44 anos, no Rio2016, onde obteve o 11.º lugar, a dois pontos do 10.º e da desejada 'medal race' de RS:X.

Este especialista de prancha à vela foi sétimo em Atlanta1996, 18.º em Sydney2000 e sexto em Atenas2004, em Mistral.

Em Pequim2008, passou para a RS:X, na qual foi 11.º, seguiu-se o 14.º lugar em Londres2012 e o 11.º no Brasil, tendo, em resumo, oferecido a Portugal dois diplomas olímpicos, com classificações até ao oitavo lugar.

Porta-estandarte português no Rio2016, João Rodrigues iniciou-se na modalidade em 1980, com nove anos, e, em 1987, participou na sua primeira prova fora de Portugal, numa carreira internacional de quase três décadas, na qual conquistou mais de meia centena de medalhas, 22 das quais de ouro.

Depois de João Rodrigues (sete) e João Vieira (seis), seguem-se vários atletas com cinco: Fernanda Ribeiro, campeã olímpica dos 10.000 em Atlanta1996 e bronze em Sydney2000, o cavaleiro Henrique Calado, João Rebelo no tiro com armas de caça, Duarte Bello e Gustavo Lima na vela, Susana Feitor no atletismo, João Costa no tiro e Telma Monteiro, medalha de bronze no Rio2016.

A judoca procurava tornar-se a mulher com mais participações olímpicas, mas, tal como João Vieira, não conseguiu apurar-se para Paris2024, que decorre entre 26 de julho e 11 de agosto.

Estes Jogos Olímpicos vão, no entanto, permitir que outros quatro desportistas se juntem à lista daqueles que representaram Portugal no maior evento desportivo mundial por cinco vezes: a marchadora Ana Cabecinha, a canoísta Teresa Portela e os mesatenistas Marcos Freitas e Tiago Apolónia.