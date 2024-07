Saiba o que hoje é notícia

O fecho do negócio da venda do Jornal de Notícias (JN) e TSF, entre outros títulos da Global Media à Notícias Ilimitadas (NI), está agendado para hoje, disseram à Lusa no final da semana passada fontes próximas do processo.

Além do JN e TSF, o negócio envolve a compra pela NI do Jornal de Notícias, Jornal de Notícias História, os 'sites' NTV e Delas, Notícias Magazine, O Jogo, Volta ao Mundo e Evasões.

Em 05 de junho, a Autoridade da Concorrência (AdC) considerou que a compra de títulos da Global Media Group (GMG) pela Notícias Ilimitadas não constituía uma operação de concentração.

A Notícias Ilimitadas é detida pela Verbos Imaculados, que se dedica à produção, edição, venda e distribuição de jornais e revistas a outros meios de comunicação social.

Hoje também é notícia:

CULTURA

Os livros nomeados para a edição deste ano do prémio Booker vão ser hoje anunciados pela organização de uma das principais distinções literárias da língua inglesa.

A lista vai ser composta por 12 ou 13 obras e é escolhida por um painel de jurados presidido pelo artista Edmund de Waal, que delibera com a escritora Sara Collins, a editora de ficção do jornal The Guardian, Justine Jordan, a escritora e professora Yiyun Li e o músico Nitin Sawhney.

O prémio visa distinguir livros escritos em inglês e publicados no Reino Unido e na Irlanda. A lista de finalistas vai ser divulgada em setembro e o livro vencedor anunciado numa cerimónia em novembro, em Londres.

O livro que conquistou o prémio no ano passado, "Canção do Profeta", de Paul Lynch, teve um aumento de vendas na ordem dos 1.500%, depois de ter sido revelado como o vencedor.

DESPORTO

Os 'sprinters' tentarão disputar a vitória na quinta etapa da 85.ª Volta a Portugal em bicicleta, com uma ligação de 176,8 quilómetros entre Penedono e Bragança sem dificuldades de maior para os afastar da discussão.

Depois da estreia de Penedono como local de partida da Volta, Mêda recebe os primeiros pontos de interesse, sendo que o maior 'prémio' do dia é a Serra de Bornes (101,7 quilómetros), uma contagem de montanha de segunda categoria, antes da meta volante de Macedo de Cavaleiros.

A tirada não deverá ameaçar a camisola amarela do jovem português Afonso Eulálio (ABTF-Feirense), que aos 22 anos lidera a corrida, com 16 segundos de vantagem para o segundo classificado e vencedor de 2023, o suíço Colin Stüssi (Vorarlberg), e 20 para o espanhol Jon Agirre (Kern Pharma), terceiro.

A 85.ª Volta a Portugal em bicicleta está na estrada até 04 de agosto, terminando em Viseu com um contrarrelógio individual.

***

A ginasta norte-americana Simone Biles deve conquistar a oitava medalha olímpica -- quinta de ouro -, atendendo ao favoritismo dos Estados Unidos no concurso por equipas de Paris2024, depois da debacle na edição anterior dos Jogos.

Biles parecia destinada a bater todos os recordes olímpicos da modalidade quando conquistou cinco medalhas no Rio2016 (quatro de ouro), mas em Tóquio2020 'resumiu-se' a uma de prata e uma de bronze, acusando a enorme pressão colocada sobre si e trazendo para a ordem do dia a questão da saúde mental dos atletas de alta competição.

Hoje, aos 27 anos, pode juntar-se ao grupo das terceiras ginastas com mais títulos olímpicos, igualando os cinco da húngara Ágnes Keleti, da russa Polina Astakhova e da romena Nadia Comaneci, e ficando apenas atrás da checa Vera Caslavska (sete) e da russa Larisa Latynina (nove).

As finais de natação continuarão também a despertar emoções fortes na Arena Paris, com destaque para a dos 100 metros costas femininos, além da atribuição dos títulos dos 800 livres e da estafeta 4x200 livres masculinos.

Ao todo, serão atribuídas mais 12 medalhas de ouro: além da ginástica e da natação, serão coroados novos campeões de triatlo, tiro, ténis de mesa, judo, esgrima e râguebi 'sevens'.

Os Jogos Olímpicos Paris2024, a 33.ª edição do maior evento desportivo mundial, prolongam-se até 11 de agosto.

***

O nadador Diogo Ribeiro estreia-se em Jogos Olímpicos, nos 100 metros livres, num dia em que Vasco Vilaça e Ricardo Batista disputam a prova de triatlo de Paris2024.

Quarto do ranking de qualificação olímpica, Vasco Vilaça é a grande esperança portuguesa no quarto dia de provas de Paris2024, começando a prova de triatlo às 08:00 locais (07:00 em Lisboa), tal como Ricardo Batista.

Diogo Ribeiro, campeão mundial dos 50 e 100 metros mariposa, vai fazer a estreia em Jogos Olímpicos, ao disputar a nona de 10 séries dos 100 metros livres, às 11:36 (10:36), procurando uma das melhores 16 marcas para chegar à meia-final das 20:30 (19:30).

Campeã europeia, Maria Inês de Barros torna-se, a partir das 09:00 (08:00), a primeira mulher portuguesa a disputar a prova de fosso olímpico, disputando as três primeiras rondas de 25 pratos da qualificação, que termina na quarta-feira, dia em que também se disputa a final.

No judo, Bárbara Timo, nos -63 kg, será a primeira em ação no dia, logo no primeiro combate do tapete 2, frente à sul-coreana Kim Jisu, com o estreante João Fernando, nos -81 kg, a estar no oitavo combate do tapete 1, no qual defronta o canadiano François Gauthier Drapeau.

Nuno Borges e Francisco Cabral podem fazer história no ténis e tornarem-se os primeiros portugueses a atingirem os quartos de final de pares em Jogos Olímpicos, tendo para isso de ultrapassar os alemães Dominik Koepfer e Jan-Lennard Struff, que afastou Cabral nos singulares.

A mais velha atleta da Missão portuguesa, Fu Yu, também pode conseguir um marco histórico e ser a primeira mulher portuguesa a atingir os oitavos de final do ténis de mesa, se vencer a polaca Natalia Bajor, a partir das 11:00 (10:00).

No equestre, a equipa de dressage incia a competição às 13:47 (12:47), com o estreante António do Vale, que substituiu João Moreira, obrigado a desistir devido a um problema de saúde do seu cavalo Furst Kennedy Old, na segunda-feira.

Maria Caetano, a única cavaleira com experiência olímpica, começa a sua prova às 15:42 (14:42), sendo que os três disputam a prova individual e pontuam para a prova coletiva, com a qualificação a terminar na quarta-feira, quando a também estreante Rita Ralão Duarte entra em ação às 12:38 (11:38).

ECONOMIA

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revela hoje a estimativa rápida para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre deste ano, com os economistas a perspetivarem uma taxa entre 1,7% e 2,2% em termos homólogos.

Já no que diz respeito à evolução trimestral, os analistas apontam para um abrandamento do crescimento da economia portuguesa para entre 0,3% e 0,8%.

No primeiro trimestre do ano, a economia portuguesa cresceu 1,5% em termos homólogos e 0,8% em cadeia.

INTERNACIONAL

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, está convocado por um juiz para prestar declarações hoje, como testemunha, no caso em que a sua mulher está a ser investigada por suspeita de tráfico de influências e corrupção.

O juiz chamou Sánchez como testemunha e determinou que a audição será feita no Palácio da Moncloa, a sede da Presidência do Governo espanhol, recusando um pedido do primeiro-ministro para testemunhar por escrito, como prevê a lei para os titulares deste cargo.

A investigação de que é alvo Begoña Gómez tem como base queixas de associações ligadas à extrema-direita e centra-se, em particular, na sua relação profissional com um empresário cujas empresas negociaram ajudas públicas ou participaram em concursos públicos num período em que Pedro Sánchez já era primeiro-ministro.

Em linha com as conclusões de dois relatórios da investigação policial, o Ministério Público considerou não haver fundamentos no caso e pediu o arquivamento, não havendo ainda decisão em relação a este recurso.

Este caso foi o motivo que levou Sánchez a ponderar demitir-se no final de abril, afirmando-se vítima, com a família, de uma "máquina de lodo" que difunde mentiras e desinformação na internet e que é alimentada pela direita e pela extrema-direita.