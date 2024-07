Saiba o que hoje é notícia

A comissão de inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras tratadas com o medicamento Zolgensma vai ouvir hoje o chefe da Casa Civil do Presidente da República, Fernando Frutuoso de Melo, sobre a sua intervenção no caso, depois de a sua audição ter sido aprovada em junho.

O Presidente da República referiu, num comunicado divulgado em 07 de junho, em que dá conta de que iria remeter ao parlamento a documentação já enviada à Procuradoria-Geral da República, que "os dois únicos elementos da Casa Civil que intervieram no caso em apreço, entre 21 de 31 de outubro de 2019, data em que o processo foi transmitido, nos termos habituais, ao gabinete do primeiro-ministro, foram o chefe da Casa Civil e a assessora para os assuntos sociais".

"Depois dessa data não mais a Presidência da República -- e, nela, o chefe da Casa Civil [Fernando Frutuoso de Melo] ou a assessora para os assuntos sociais [Maria João Ruela] -- interveio sobre a matéria, para nenhum efeito", acrescentou na altura.

Antes, em dezembro, Marcelo Rebelo de Sousa já tinha confirmado que o seu filho o contactou sobre as gémeas residentes no Brasil com atrofia muscular espinal e defendeu que o tratamento dado ao caso foi neutral e igual a tantos outros.

SOCIEDADE

A Federação Nacional dos Médicos (Fnam) inicia hoje uma greve geral de dois dias, bem como uma paralisação ao trabalho suplementar nos cuidados de saúde primários até 31 de agosto, acusando a tutela de "intransigência e inflexibilidade".

"A Fnam não teve outra alternativa. Isto é uma luta na defesa dos doentes e também da nossa profissão, face à intransigência e inflexibilidade por parte do Ministério da Saúde", disse à agência Lusa a presidente da força sindical, Joana Bordalo e Sá.

De acordo com a dirigente, o Ministério da Saúde não quis acautelar a "questão das grelhas salariais", a qual terá sido remetida para 2025 -- disse.

"Entendíamos que a discussão tinha de se iniciar o quanto antes para estar resolvida até ao fim de setembro para podermos inscrever isto no Orçamento do Estado, mas não foi aceite pelo Ministério da Saúde de todo. E nós entendemos que os temas que eles queriam negociar, apesar de nós termos aceitado, não carecem de estarmos meses e meses -- mais de meio ano -- a discutir", sustentou.

Entre as reivindicações da Fnam consta a reposição do período normal de trabalho semanal de 35 horas e a atualização da grelha salarial, a integração dos médicos internos na categoria de ingresso na carreira médica e a reposição dos 25 dias úteis de férias por ano e de cinco dias suplementares de férias se gozadas fora da época alta.

A Fnam tem hoje concentrações agendadas no Porto, junto ao Hospital São João, em Coimbra, no Hospital Geral dos Covões, e em Lisboa, em frente ao Hospital de Santa Maria.

CULTURA

O músico norte-americano Chris Isaak, a voz de "Wicked Game", regressa hoje a Portugal para um concerto no Campo Pequeno, em Lisboa.

Chris Isaak, que se destacou nos anos de 1980 e garantiu o primeiro lugar dos tops depois de David Lynch incluir a sua canção "Wicked Game" na banda sonora de "Um Coração Selvagem", de 1990, traz consigo o seu mais recente álbum, "Everybody Knows It's Christmas", e canções do seu repertório de 40 anos.

Isaak, admirador confesso de Amália Rodrigues, como contou em entrevista ao Blitz em março deste ano, editou 13 álbuns de estúdio e assinou bandas sonoras de filmes como "De olhos bem fechados", "Amor à queima-roupa" e "Veludo azul".

Esta é a sua segunda atuação em Portugal. Antes atuara no festival CoolJazz, em Cascais, em 2010.

INTERNACIONAL

O chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, inicia hoje uma visita à China, o principal parceiro económico e diplomático da Rússia, com o propósito de debater soluções para o fim da guerra entre Kiev e Moscovo.

"O principal tema de discussão vai ser a procura de formas de travar a agressão russa e o papel da China na obtenção de uma paz duradoura e justa", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, na véspera da visita de Kuleba, que irá prolongar-se até quinta-feira.

A China afirma ser neutra no conflito, mas nunca condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022 e recebeu várias vezes o Presidente russo, Vladimir Putin, no seu território desde o início da guerra.

Pequim apela regularmente ao respeito pela integridade territorial de todos os países, o que implicitamente diz respeito à Ucrânia, mas também apela à consideração das preocupações de segurança da Rússia.

Os aliados ocidentais de Kiev apelam regularmente a Pequim para que utilize as suas boas relações e a sua influência sobre Moscovo para pôr termo à guerra.

Em junho, as autoridades chinesas não participaram numa cimeira sobre a paz, promovida por Kiev na Suíça, para protestar contra a ausência da Rússia, que não foi convidada para o encontro.

PAÍS

O tribunal de Loures agendou para hoje a leitura do acórdão do processo de homem acusado de 14 crimes de incêndio no verão de 2023 no Cadaval, distrito de Lisboa.

O Ministério Público (MP) acusou o arguido, de 31 anos, pintor da construção civil, por 14 crimes de incêndio ocorridos maioritariamente na serra do Montejunto, no concelho do Cadaval.

Segundo a acusação, o homem ateava os fogos rurais nas deslocações entre os locais de residência, no Cercal, e de trabalho, em Alguber (situados no mesmo concelho), planeou os fogos e utilizou artefactos preparados para retardarem a ignição.

O arguido, sem antecedentes criminais, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) quando circulava no seu veículo, no interior do qual foram encontrados materiais usados na construção dos artefactos.