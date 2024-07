Saiba o que hoje é notícia

O skater Gustavo Ribeiro vai entrar hoje, finalmente, em ação, dois dias após a chuva ter provocado o adiamento da prova de street, disputando o único evento de medalha da Missão portuguesa no terceiro dia de Paris2024.

Numa jornada 'curta' para a delegação nacional, as atenções estão centradas em Gustavo Ribeiro, que disputa as eliminatórias de street às 12:00 locais (11:00 em Lisboa), com a final marcada para as 17:00 (16:00).

Oitavo em Tóquio2020, o skater português já assumiu que procura uma medalha na capital francesa, sendo uma das esperanças da Missão portuguesa.

Além de Ribeiro, competem os mesatenistas Marcos Freitas e Jieni Shao, com o primeiro a disputar a primeira ronda de singulares masculinos e a segunda a segunda ronda de singulares femininos.

Atualmente no 17.º lugar do ranking mundial, Freitas, que foi quinto classificado no Rio2016 e nono em Tóquio2020, vai encontrar o dinamarquês Ander Lind, 62.º da hierarquia, a partir das 13:00 locais (12:00 em Lisboa).

Já Jieni Shao, 51.ª do ranking mundial, tem encontro marcado no Pavilhão 4 da Arena Paris Sul com a austríaca Sofia Polcanova (23.ª), a partir das 22:00 (21:00).

A mais de 15.000 quilómetros da capital francesa, em Teahupo'o, na Polinésia Francesa, a surfista Yolanda Hopkins vai disputar os oitavos de final, com os 'heat' a começarem às 22:48 (horas em Lisboa).

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Bordalo II e mais seis artistas urbanos vão deixar as suas criações em Arcos de Valdevez durante a segunda edição do MurArcos Festival de Arte Urbana que decorre a partir de hoje e termina no próximo sábado.

Pantónio, Regg Salgado, Daniela Guerreiro, Mariana Duarte Santos, Mutes e Milu Correch são os outros participantes no MurArcos, que este ano privilegia histórias, tradições e mitos particulares do concelho.

Ao longo da semana será criado um mural coletivo sobre o Museu Espaço Valdevez: História e Arqueologia e haverá intervenções em lugares como o posto de transformação de eletricidade, em plena marginal ribeirinha, e no Eco Parque do Vez.

Com o MurArcos, a Câmara de Arcos de Valdevez procura "dinamizar a reabilitação do espaço público, valorizar o património, promover a reabilitação urbana, contribuir para a promoção do concelho e para a atividade económica e turística."

DESPORTO

A natação concentra as atenções em Paris2024 - antes da entrada em cena do atletismo nos Jogos Olímpicos -- e o romeno David Popovici inicia hoje o ambicioso desígnio de se sagrar campeão dos 100 e 200 metros livres.

Depois de ter sido o mais rápido nas eliminatórias e nas meias-finais, com o tempo de 1.44,53 minutos, Popovici apresenta-se quase sem rivais na prova do duplo hectómetro, especialmente depois de o chinês Pan Zhanle ter falhado a qualificação para a final.

O cenário poderá ser bastante diferente na quarta-feira, quando discutir o título dos 100 metros livres na piscina da Arena Paris, uma vez que Zhanle bateu já este ano o recorde mundial da distância rainha, que pertencia a Popovici e permanece como a segunda melhor marca de sempre.

No setor feminino, a australiana Ariarne Titmus é a detentora do máximo planetário dos 200 metros livres há ainda menos tempo, desde o mês passado, e está em posição privilegiada para arrebatar a segunda medalha de ouro na capital francesa, depois de se ter sagrado campeã dos 400 livres.

Na final dos 400 metros estilos femininos, a canadiana Summer McIntosh deve partir como favorita, dois meses após ter estabelecido novo recorde do mundo, enquanto a dos 100 costas masculinos e a dos 100 bruços femininos também contarão com a presença dos recordistas mundiais, o italiano Thomas Ceccon e a norte-americana Lilly King.

No total, serão atribuídas hoje 19 medalhas de ouro - mais uma do que estava previsto, devido ao adiamento da final de skate, na variante street masculino -, nas modalidades de tiro, saltos para a água, desporto equestre, ciclismo, judo, tiro com arco, canoagem, ginástica artística, esgrima e natação.