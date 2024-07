Saiba o que hoje é notícia

O rio Sena e os monumentos emblemáticos de Paris serão hoje palco da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, a primeira realizada fora de um estádio e ao pôr-do-sol.

Apenas uma dezena de pessoas, entre as quais a romancista Leïla Slimani, o historiador Patrick Boucheron ou a argumentista Fanny Herrero, conhecem o roteiro do espetáculo de quase quatro horas, que terá início às 19:30 locais (18:30 em Lisboa) e que procurará quebrar convenções ao desenrolar-se pela primeira vez 'fora de portas'.

Entre 6.000 a 7.000 atletas, dos 10.500 que participarão em Paris2024, até 11 de agosto, vão desfilar em 85 barcos no rio Sena, decorados com as cores das suas delegações, desde a ponte de Austerlitz até à Torre Eiffel e ao Trocadéro, ponto final do espetáculo.

No centro da cerimónia de abertura estarão monumentos emblemáticos da capital francesa, como Notre-Dame, o museu do Louvre ou o museu d'Orsay, num espetáculo que unirá o desporto e a arte no 'coração' da 'Cidade Luz'.

Na cerimónia de abertura vai estar presente o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com Portugal representado em Paris2024 por 73 atletas, de 15 modalidades.

CULTURA

A curta-metragem "Era Uma Vez no Apocalipse", de Tiago Pimentel, estreia-se hoje a nível internacional na Comic Con San Diego, na Califórnia, Estados Unidos, no âmbito do festival de cinema independente, integrado na iniciativa.

"Era Uma Vez no Apocalipse" está em competição pelo prémio de Melhor Curta-Metragem de Terror e Suspense.

Protagonizada pelo músico e ator Sérgio Godinho, com Paulo Calatré e Mariana Pacheco, "Era Uma Vez no Apocalipse" situa a ação num futuro próximo, numa ditadura que persegue cidadãos, enquanto se desenrola a terceira guerra mundial, segundo a sinopse.

A curta-metragem teve estreia portuguesa na edição do ano passado do MOTELX -- Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, antes de passar pelo Fantasporto e o Shortcutz Lisboa, onde foi considerado a melhor 'curta', no passado mês de fevereiro.

DESPORTO

A segunda etapa da 85.ª Volta a Portugal liga hoje Santarém a Lisboa, evocando a viagem da coluna militar de Salgueiro Maia no 25 de abril de 1974, com a chegada a Marvila propícia à luta entre sprinters.

A liderança da geral do suíço Colin Stüssi não deverá ser ameaçada nestes 164,5 quilómetros, uma vez que a provável chegada em pelotão compacto não provocará alterações de tempo nos primeiros lugares.

O suíço da Vorarlberg é líder após vencer a primeira etapa, no Observatório de Vila Nova, com o português António Carvalho (ABTF-Feirense) em segundo, a 32 segundos, enquanto Luís Fernandes (Credibom-LA Alumínios-MarcosCar) é terceiro, a 58.

A chegada a Marvila deverá ser a primeira oportunidade para os sprinters se mostrarem na 85.ª edição, depois de um prólogo, na quarta-feira, para especialistas no contrarrelógio, e a chegada em alto em Miranda do Corvo, na quinta-feira.

INTERNACIONAL

O ex-presidente norte-americano e candidato presidencial republicano Donald Trump recebe hoje o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na sua residência em Mar-a-Lago, na Florida.

O encontro acontece à margem da visita oficial de Netanyahu a Washington, que ficou marcada, entre outros momentos, por um discurso no Congresso dos Estados Unidos, na quarta-feira, e por uma reunião na Casa Branca com o Presidente Joe Biden e a vice-Presidente Kamala Harris, na quinta-feira, num momento em que as relações entre Israel e a administração democrata norte-americana estão relativamente tensas.

Ao anunciar o encontro com o líder israelita, Trump fez questão de destacar a boa relação que manteve e ainda mantém com Netanyahu.

"Durante o meu primeiro mandato, desfrutámos da paz e da estabilidade na região (...) e vamos voltar a desfrutá-la", afirmou.

Palavras que Netanyahu retribuiu durante o discurso no Congresso.

"Gostaria de agradecer ao presidente Trump por tudo o que fez por Israel", disse o líder israelita, ao mesmo tempo que classificou como "desprezível" a recente tentativa de assassinato do candidato republicano às presidenciais norte-americanas de novembro.

A viagem de Netanyahu a Washington tem como pano de fundo a pressão exercida pelo seu aliado norte-americano para que seja concluído um acordo de cessar-fogo com o Hamas na Faixa de Gaza, após mais de nove meses do início da guerra desencadeada pelo ataque sem precedentes do movimento islamita palestiniano a Israel, a 07 de outubro de 2023.

PAÍS

O Tribunal Central Criminal do Porto agendou para hoje a leitura do acórdão do homem suspeito de administrar um 'site' que comercializa dados ilícitos, nomeadamente contas bancárias e credenciais de cartões de crédito.

Segundo o Ministério Público (MP), o arguido, natural da URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), residiu em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, entre 2018 e 2023, ano em que foi detido, a partir de onde administrava, em conjunto com outras pessoas, um 'site' conhecido por Verified Fórum.

O 'site' destinava-se, "exclusivamente, à comercialização de variados conteúdos ilícitos de 'malware' ['software' malicioso], de bases de dados de informação pessoal e de meios de pagamento, designadamente de contas bancárias e credenciais de cartões de crédito", indicou o MP.

Desta forma, o suspeito ganhou mais de 680 mil euros, valor pago em moeda digital, que o MP requereu que fosse perdido a favor do Estado.

O arguido, que está em prisão preventiva, está acusado dos crimes de associação criminosa, sabotagem informática, acesso ilegítimo, atos preparatórios de contrafação, aquisição de cartões ou outros dispositivos de pagamento obtidos mediante crime informático e branqueamento.