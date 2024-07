Saiba o que hoje é notícia no país e no mundo

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fala hoje ao país para explicar a sua decisão de renunciar à candidatura presidencial do Partido Democrata, anunciada no domingo passado.

A partir da Sala Oval da Casa Branca, Biden irá abordar os passos seguintes ao abandono da corrida presidencial e sobre como irá terminar o mandato, avançou o próprio na terça-feira numa mensagem publicada na rede social X.

O discurso está marcado para as 20:00 locais (01:00 de quinta-feira, em Portugal continental), quando Biden já tiver regressado à Casa Branca (presidência norte-americana), em Washington, depois de ter passado vários dias isolado na sua casa em Delaware, por estar infetado com covid-19. O político testou entretanto negativo.

No passado domingo, o Presidente, de 81 anos, anunciou que se retirava da corrida presidencial após fortes críticas do seu próprio partido pelo seu desempenho no primeiro debate televisivo contra o candidato republicano e ex-presidente Donald Trump.

Ao anunciar a renúncia, Biden argumentou que o fazia para o bem do país e do próprio Partido Democrata. Na mesma ocasião, garantiu que ia dirigir-se à nação para explicar a situação.

Pouco depois de ter anunciado a desistência, o Presidente norte-americano declarou "apoio total" à vice-presidente, Kamala Harris, como candidata presidencial do Partido Democrata às eleições de 05 de novembro.

CULTURA

"À primeira vista", um monólogo interpretado por Margarida Vila-Nova e encenado por Tiago Guedes, que se estreia hoje em Lisboa, leva para palco o problema da violência que atinge uma em cada três mulheres em todo o mundo.

A dimensão dos números e a realidade a que dizem respeito dominam a peça escrita pela dramaturga australiana Suzie Miller, que a atriz portuguesa decidiu trazer para Portugal, porque entendeu que era importante pôr a violência doméstica em cena, e porque acredita que o Teatro tem a capacidade de despertar consciências.

Centrada numa jovem advogada de Direito Penal que a dada altura da vida passa de inquiridora a vítima, a peça mostra como, ao recorrer à justiça, tem de contar, recontar e reviver várias vezes o trauma por que passou.

A adaptação pôs a atriz em contacto com vítimas e com o impacto da violência, em portugal. Contou ainda com ajuda de um procurador para aproximar a ação o máximo possível da realidade portuguesa.

"À primeira vista" fica em cena no Teatro Maria Matos até 10 de agosto, e regressará a este palco em setembro. Está a ser preparada uma digressão pelo país.

DESPORTO

Um prólogo de 5,5 quilómetros dá hoje início à 85.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, em Águeda, num dia em que começa a decidir-se a sucessão do suíço Colin Stüssi (Vorarlberg) sob forte calor.

A previsão ultrapassa os 32 graus para a tarde de prólogo, com os primeiros 5.500 metros, a partir e a chegar da Avenida 25 de Abril, a decidirem a primeira camisola amarela desta edição.

Com estes primeiros quilómetros, é dado o tiro de partida para a 85.ª edição, que terminará em 04 de agosto, com um contrarrelógio individual em Viseu.

Até ao dia de descanso, na segunda-feira, o pelotão enfrentará ainda a subida ao Observatório de Vila Nova, na quinta-feira, de primeira categoria, uma chegada plana a Lisboa e a 'etapa rainha', com a subida à Torre, antes de uma chegada à Guarda, também exigente, no domingo.

A primeira metade afigura-se decisiva para as contas finais da prova 'rainha' do calendário velocipédico nacional, com a Senhora da Graça, na nona etapa, e o 'crono' final como outras tiradas importantes.

INTERNACIONAL

De visita aos Estados Unidos, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, discursa hoje no Congresso norte-americano, numa altura em que as relações entre os dois países aliados estão tensas devido à guerra na Faixa de Gaza.

Netanyahu tornar-se-á no primeiro líder estrangeiro a discursar quatro vezes perante o Congresso dos Estados Unidos -- durante uma reunião conjunta da Câmara dos Representantes e do Senado -- ultrapassando o primeiro-ministro britânico Winston Churchill (1940-1945 e 1951-1955), que discursou três vezes perante as duas câmaras.

A viagem de Netanyahu a Washington tem como pano de fundo a pressão exercida pelo seu aliado norte-americano para que seja concluído um acordo de cessar-fogo com o Hamas na Faixa de Gaza, após mais de nove meses do início da guerra desencadeada pelo ataque sem precedentes do movimento islamita palestiniano a Israel, a 07 de outubro de 2023.

Pouco antes da partida para os Estados Unidos, Netanyahu avançou que, no discurso no Congresso, iria "procurar ancorar o apoio bipartidário [democratas e republicanos] que é tão importante para Israel".

"Direi aos meus amigos dos dois lados que, seja quem for o próximo Presidente escolhido pelo povo americano, Israel continua a ser o aliado forte e indispensável dos Estados Unidos no Médio Oriente", frisou na mesma ocasião Netanyahu, destacando que a sua visita a Washington ocorria numa altura de "grande incerteza política", numa referência ao abandono do Presidente Joe Biden da corrida presidencial norte-americana.

Netanyahu irá encontrar-se com Biden na quinta-feira, tendo igualmente previsto um encontro com a vice-presidente Kamala Harris no final da semana. Também tem um encontro agendado, na sexta-feira, com o ex-presidente e candidato republicano presidencial Donald Trump na Florida.

LUSOFONIA & ÁFRICA

O Presidente brasileiro apresenta no Rio de Janeiro a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza junto dos representantes das 20 maiores economias mundiais, na esperança de se "erradicar de uma vez por todas" este flagelo.

A Aliança vai ser lançada numa reunião que contará com a presença de ministros de vários países, entre os quais o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, e passará a estar aberta a adesões, na expectativa de que seja definitivamente lançada em novembro, durante a Cimeira de Líderes do G20, também no Rio de Janeiro.

Aberta a todos os países, esta iniciativa procura coordenar ações e parcerias técnicas e financeiras para apoiar a implementação de programas nacionais nos países que aderirem à proposta.

PAÍS

O Tribunal de Coimbra agendou para hoje a leitura do acórdão do caso de um homem de 42 anos acusado de maltratar os pais durante mais de 20 anos.

Segundo a acusação, o arguido, que nasceu em França, onde os pais residiam, começou a consumir droga aos 14 anos, o que terá afetado o seu comportamento e a relação com os progenitores.

A partir de 2003, a família mudou-se para o concelho de Condeixa-a-Nova (distrito de Coimbra), sendo vários os episódios de violência relatados na acusação, em que o arguido exigiria "a sua parte da herança", tendo por várias vezes ameaçado matar os pais e pegar fogo à casa.

Os pais do arguido chegaram a arrendar uma outra casa no mesmo concelho, onde o filho pudesse viver, com medo das ameaças que este fazia, mas passados poucos meses regressou à casa dos pais e regressaram também os episódios de violência, conta o Ministério Público.

O arguido é acusado de dois crimes de violência doméstica, um crime de ameaça agravada e um crime de coação agravada.