Quem é o dono da empresa que vai comprar 60 por cento da SAD do Nacional?

A venda de 60 por cento da SAD do Nacional ao grupo asiático ACA Football Partners (ACAFP) por 13 milhões de euros - o negócio vai ser concluído apenas depois da realização da Assembleia Geral do Nacional que está marcada para o próximo dia 21 – é o assunto da ordem do dia para os nacionalistas.

Com sede em Singapura, a ACA Football Partners (ACAFP) intitula-se, no seu site oficial, “como a parceira global (global/local), pronta para misturar a arte e a ciência do futebol dentro e fora do campo. O nosso objectivo é estabelecer a base para o crescimento sustentável dos clubes que possuímos e com os quais trabalhamos, ao mesmo tempo em que desbloqueamos o potencial inexplorado de equipas e comunidades. Nós construímos e desenvolvemos clubes de futebol sustentáveis.”

Antes do Nacional, a ACAFP já investiu na Europa, com destaque para o Charlton, quatro classificado da terceira divisão inglesa, Juventud de Torremolinos, líder do Grupo 4 da quarta divisão espanhola, e no Deinze, último da II Liga belga.

Mas afinal quem está por detrás desta empresa que vai ter 60 por cento da SAD do Nacional?

Apesar de ter sede na Singapura, o dono (CEO) da empresa é o japonês Hiroyuki Ono.

Hiroyuki Ono é um gestor de fundos de private equity - investimento em empresas que não estão listadas na Bolsa de Valores, cujo objectivo é aumentar o valor da empresa para depois vender a participação com lucro - com foco no mercado do Sudeste Asiático, em particular no Vietname.

Foi nessa geografia que construiu a base de investimento e captação de recursos para o Grupo ACA desde então. O Assets Under Management (AUM) deste grupo - indicador financeiro que mede o valor total dos investimentos que a instituição financeira administra para os seus clientes - apresenta um acumulado que ultrapassa os 2 mil milhões de dólares desde a sua criação.

Estando ligado ao mundo do futebol, Hiroyuki Ono já teve contacto directo com grandes figuras do futebol mundial, destacando-se desde logo Cristiano Ronaldo, do qual é grande admirador.

Pouco dado a pronunciar-se sobre os negócios da empresa da qual é o CEO, Hiroyuki Ono referiu, em 2023, nos Estados Unidos, durante a apresentação da parceria da ACA Football Partners (ACAFP) com a Tré Sports Management, quais são os propósitos da empresa que vai comprar parte da SAD do Nacional.

"Nossa missão na ACA Football Partners é liderar o desenvolvimento do futebol mundial, conectando continentes e promovendo oportunidades e esta parceria com a Tré Sports simboliza esta missão, pois eles trazem uma riqueza de experiência e uma extensa rede dentro do cenário esportivo e de branding. Juntos, estamos determinados a abrir novos horizontes para nossos clubes e para todos que inspiram a sonhar alto.