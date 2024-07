Saiba o que hoje é notícia

Os comboios urbanos e regionais da CP vão sofrer perturbações na circulação devido à greve dos trabalhadores da CP, apesar de terem sido decretados serviços mínimos de 20%.

Os serviços mínimos foram decretados para os comboios urbanos e regionais, não contemplando os restantes. A decisão do Tribunal Arbitral abrange, na percentagem referida, o serviço Regional e Interregional (linhas do Minho, Douro, Leste, Oeste, Beira Baixa e linha do Norte -- neste último caso de e para Coimbra/Entroncamento) e o Urbano (linhas da Azambuja, Coimbra e Guimarães).

A greve, convocada por vários sindicatos, decorre no período compreendido entre as 00:00 e as 24:00 de hoje e 24 de julho.

"Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, Interregional e Regional, a CP permitirá o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe", indicou a empresa.

INTERNACIONAL

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE) estão hoje reunidos em Bruxelas, com a invasão russa da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, a concentrar novamente as atenções.

A reunião não deverá produzir grandes decisões mas decorre em plena presidência semestral da Hungria do Conselho da UE, após o polémico encontro do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Está prevista uma breve intervenção, por videoconferência, do ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba.

Também é expectável que os chefes da diplomacia dos 27 da UE, incluindo o ministro português Paulo Rangel, aprofundem os compromissos acordados na última cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), que decorreu em Washington.

A situação no Médio Oriente também será debatida no encontro.

PAÍS

O Tribunal de Loures agendou para hoje a leitura do acórdão do julgamento do homem acusado de homicídio qualificado e de profanação de cadáver do namorado no Cadaval, em abril de 2023.

Nas alegações finais do julgamento, o Ministério Público (MP) pediu uma pena de prisão de, pelo menos, 23 anos de prisão, por o homem ter, alegadamente, executado os crimes com "muita violência" e "de forma insensível e indiferente pela vida humana".

Já a advogada de defesa, Fátima Henriques, pediu a absolvição do crime de homicídio, por não haver provas de que "as três pancadas foram desferidas pelo arguido" e lembrando ao tribunal que aquele colaborou com a Polícia Judiciária na investigação.

Segundo a acusação do MP, a vítima pedia com frequência dinheiro ao arguido, por se encontrar em difícil situação económica, ameaçando terminar a relação se não o ajudasse, enquanto o arguido foi-se convencendo que aquele mantinha a relação por conveniência económica e começou a ponderar matar o companheiro.

Em 26 de abril de 2023, muniu-se de uma marreta e, enquanto o namorado dormia, terá desferido com força pelo menos três pancadas na cabeça, causando-lhe várias lesões e hemorragia cerebral e, por conseguinte, a morte.

SOCIEDADE

A primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público para o ano letivo 2024/2025 começa hoje com 54.601 vagas, mais 290 face ao número inicial para o ano letivo anterior.

O concurso é aberto com mais cinco cursos, que totalizam 147 vagas face às que haviam sido anunciadas em abril.

Às vagas do concurso nacional acrescem 712 vagas previstas para os concursos locais (destinados, por exemplo, para cursos artísticos do ensino público).

Juntos, o concurso nacional e os concursos locais do regime geral de acesso totalizam 55.313 vagas, adianta o Ministério da Educação, Ciência e Inovação em comunicado.

A apresentação das candidaturas à primeira fase do concurso nacional de acesso termina em 05 de agosto, com os resultados a serem divulgados em 25 de agosto.

As matrículas e inscrições dos alunos colocados na primeira fase decorrem entre 26 e 29 de agosto. As segunda e terceira fases realizam-se entre 26 de agosto e 30 de setembro.

As candidaturas devem ser apresentadas no sítio na internet da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).