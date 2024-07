PAN e ‘Protecção Civil’ discutiram valorização da carreira dos bombeiros

O PAN Madeira reuniu-se hoje com a Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil para discutir a valorização da carreira dos bombeiros na região. Esta reunião serviu como um marco importante para a melhoria das condições de trabalho e reconhecimento do esforço incansável dos e das bombeiros/as, tanto voluntários/as quanto profissionais.

Em nota à imprensa, o partido explica que foi discutido o processo de criação da portaria que estabelece as condições de trabalho para os/as bombeiros/as, com o objetivo de assegurar um ambiente de trabalho mais seguro e eficiente. Ainda a avaliação de desempenho dos/as bombeiros/as foi um dos temas centrais, procurando critérios justos e transparentes para o reconhecimento, promoção e progressão na carreira.

Lembram ainda que foi “graças ao voto favorável do PAN Madeira no orçamento” que foram desbloqueadas as verbas necessárias para a melhoria das condições de trabalho e remuneração dos/as bombeiros/as. Esta conquista representa um passo significativo para o fortalecimento das corporações de bombeiros na Madeira.

"A valorização da carreira dos/as bombeiros/as, sejam voluntários ou profissionais, é uma prioridade. Estamos determinados a garantir que todos e todas os/as bombeiros/as sejam efetivamente valorizados/as e que a tabela remuneratória reflita a importância do seu trabalho." Vítor Gomes, representante do PAN Madeira

O trabalho para a valorização dos/as bombeiros/as já foi iniciado, e ficou deixada a garantia pela Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil de que todos e todas os/as bombeiros/as na Madeira receberão o devido reconhecimento pelo seu serviço inestimável à comunidade.