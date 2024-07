Médicos reivindicam progressão na carreira e novas grelhas salariais

Entre hoje e amanhã, os médicos portugueses encontram-se em greve. A paralisação, convocada Federação Nacional dos Médicos (FNAM) abrange todos os médicos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), das regiões autónomas dos Açores e da Madeira e os que trabalham na Medicina Legal, nas Forças Armadas e nos Serviços Prisionais, com concentrações marcadas para esta terça-feira, no Porto, Coimbra e Lisboa.

Ao DIÁRIO, em representação da FNAM na Madeira, Letícia Abreu explica que, a nível nacional, os médicos reivindicam a retoma dos períodos de urgência de 12 horas semanais e o pagamento de horas extraordinárias quando esse tempo seja excedido. Duas questões que ficaram resolvidas na Madeira com o acordo para a revisão global do Contrato Colectivo de Trabalho, celebrado entre os sindicatos de médicos e o Governo Regional, no ano passado.

“Conseguimos cá um acordo colectivo de trabalho, com os privilégios que isso acarreta, que a nível nacional ainda não foi conseguido”, realça a dirigente sindical.

Urgências além das 12 horas semanais pagas como trabalho extraordinário Madeira e sindicatos médicos chegaram a acordo para revisão da contratação colectiva de trabalho

Não obstante, “há questão são sobreponíveis e em que nós também dependemos [do Ministério da Saúde], aponta Letícia Abreu.

Em causa estão, concretamente, a revisão das grelhas salariais ou a progressão na carreira.

“As grelhas salariais já não são actualizadas há mais de dez anos, independentemente da competência que uma pessoa tem, assim como a categoria médica. Portanto, as pessoas ficam sempre no mesmo patamar [da carreira] também independentemente da formação que tenham e do número de anos que trabalhem”, ilustra a representante da FNAM na Região.

Por esse motivo, e embora não haja previsão de quantos médicos irão fazer greve na Madeira, haverá “quem faça greve por uma questão de solidariedade”.

[A Região] está salvaguardada pelo acordo colectivo trabalho que deveria ser copiado a nível nacional Letícia Abreu

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

10h00 Reunião da Comissão Eventual para a Consolidação e Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Político.

10h00 O representante da República para a RAM recebe, no Palácio de São Lourenço, em audiência, a embaixadora do Grão-Ducado do Luxemburgo em Portugal, Martine Schommer.

10h00 A ACIF – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira promove sessão de apresentação da ‘Aceleradora de Comércio Digital da Região Autónoma da Madeira – Melhor Comércio na Madeira’ às empresas do concelho de Santa Cruz, no salão nobre da câmara municipa.

10h00/11h15 Palestra e sessão de esclarecimento sobre o programa de Recrutamento Regional da Marinha Portuguesa, no Instituto de Emprego da Madeira

11h00 Conferência de imprensa do Juntos pelo Povo (JPP), na Assembleia Regional, que terá como porta-voz Lina Pereira.

11h30 A CDU realiza uma iniciativa política, junto ao Plaza Shopping, no Funchal, para “defender o reconhecimento dos custos de insularidade a todos os trabalhadores na Região”.

14h30 O Grupo Parlamentar do PSD Madeira promoverá uma visita ao Centro Comunitário Luís de Camões. Serão prestadas declarações à comunicação social às 15h00.

18h00/19h00 Missa da Benção das Capas do Conservatório, celebrada pelo bispo D. Nuno Brás, na Capela da Penha de França.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

22h30 Herman José actua hoje, juntamente com a Orquestra de Jazz do Funchal, na Semana do Mar, no Porto Moniz.

DESPORTO

FUTEBOL

10h00 Pré – Época: Jogo Treino, à porta fechada do Marítimo com Nacional, na Ribeira Brava.

PADEL

5.ª etapa do Atlântico Padel Tour (Jardins Panorâmicos).

PATINAGEM ARTÍSTICA

Diogo, Madalena e Margarina no Campeonato da Europa de patinagem livre (Fafe).

PATINAGEM DE VELOCIDADE

Madeirenses no Campeonato da Europa (Zandvoorde/Oostende – Bélgica).

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 23 de Julho, Dia Mundial das Baleias e dos Golfinhos:

1757 - Morre, com 71 anos, o compositor italiano Giuseppe Domenico Scarlatti, mestre da Capela Real de D. João V e compositor da corte de Madrid.

1828 - O norte-americano William Austin Burt regista a patente do "tipógrafo", a primeira máquina de escrever.

1888 - "A Internacional" é cantada pela primeira vez em público, numa reunião de vendedores de jornais na cidade francesa de Lille.

- Nasce o escritor norte-americano Raymond Thornton Chandler, criador do detetive Philip Marlowe, autor de "O Imenso Adeus" e "À Beira do Abismo".

1903 - A Ford Motor Company vende o primeiro veículo.

1916 - Morre, aos 63 anos, o químico britânico William Ramsay, Prémio Nobel da Química em 1904.

1920 - Nasce a fadista e actriz Amália Rodrigues.

1944 - Nasce a pianista Maria João Pires.

1945 - II Guerra Mundial. O marechal Henri Pétain é julgado por traição, pela colaboração com as forças nazis, durante a ocupação da França, na II Guerra Mundial.

1951 - É fundada, em Lisboa, a Liga dos Cegos de João de Deus, resultante da fusão de as Associações de Cegos Luís Braille e a Associação de Cegos do Norte de Portugal.

1952 - Entra em vigor o Tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) ou Tratado de Paris, na base da atual União Europeia.

- O general egípcio Mohammed Neguib toma o poder no Egipto.

1958 - A Rainha Isabel nomeia quatro mulheres Pares do reino. São as primeiras, na história inglesa, na Câmara dos Lordes.

1964 - O Presidente francês Charles de Gaulle propõe a saída das forças militares estrangeiras da Indochina.

1966 - Portugal consegue recuperar e vencer a Coreia do Norte por 5-3, com quatro golos de Eusébio, em jogo do Mundial de Futebol de Inglaterra.

1973 - O Presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, recusa a entrega das gravações da Casa Branca, sobre o Caso Watergate, à Comissão de Investigação do Senado e ao Procurador Público.

1974 - Os dirigentes militares gregos devolvem o poder aos civis. Constantino Karamanlis regressa do exílio, para formar Governo.

1976 - Toma posse o I Governo Constitucional, liderado por Mário Soares.

1978 - Américo de Deus Rodrigues Thomaz, último Presidente da República na ditadura do Estado Novo, regressa a Portugal depois de quatro anos no Rio de Janeiro.

- Joaquim Agostinho termina a Volta a França no 3.º lugar.

1990 - Cimeira de Alexandria. O Egito tenta a resolução da crise entre o Iraque e o Kuwait.

1991 - O Presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachov, apresenta oficialmente o pedido de adesão ao Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial.

1993 - Morre, aos 67 anos, o escritor, dramaturgo e publicista Luís de Sttau Monteiro, autor de "Angústia para o Jantar" e "Felizmente Há Luar".

1997 - Slobodan Milosevic é investido Presidente da República Federal da Jugoslávia (Sérvia e Montenegro).

1999 - Morre, aos 70 anos, o Rei Hassan II de Marrocos, no trono desde 1961.

2001 - A Assembleia Nacional indonésia emite dois decretos, um deles para depor o Presidente Abdurrahman Wahid e um outro para empossar formalmente o vice-presidente Megawati Sukarnoputri, 54 anos, como o quinto Presidente da Indonésia. 2002 - Expira o Tratado da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), que serviu de modelo ao Mercado Comum Europeu e à atual União Europeia, 50 anos após a entrada em vigor.

- O primeiro-ministro de Timor-Leste, Mari Alkatiri, assina em Washington, Estados Unidos, a adesão de Timor-Leste ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial.

- José Ramos-Horta, ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação timorense anuncia a integração de Timor-Leste como o 61º membro do Banco Asiático de Desenvolvimento.

2003 - A Comissão Europeia denuncia todos os contratos que mantinha com a sociedade francesa Planistat, citada no caso de fraudes e de dupla contabilidade implicando o Eurostat, o departamento de estatísticas comunitário.

2004 - Morre, aos 79 anos, Carlos Paredes, mestre da guitarra portuguesa, compositor de "Verdes Anos", "Movimento Perpétuo" e "Dança".

- Morre, com 82 anos, Serge Reggiani, cantor e ator francês de origem italiana.

2005 - Atentados na estância balnear do Mar Vermelho de Charm-El-Cheik, no Egito, causam a morte a 67 pessoas.

2006 - A aviação israelita retoma os bombardeamentos dos subúrbios no sul de Beirute, bastião do Hezbollah, e ataca pela primeira vez a cidade de Sidon, e a região de Baalbeck, no Leste.

2007 - É oficialmente constituído o Fundo de Investimento para o Cinema e o Audiovisual, conta com as participações fundadoras do Estado (33,2 ME), da PT Multimédia (25 ME) e dos três canais de televisão RTP, SIC e TVI (no total outros 25 ME).

- O piloto Ricardo Teodósio é condenado por homicídio negligente simples, na sequência de um acidente no final do SATA Rali Açores, em São Migue, em julho de 2005, e a pagar uma indemnização de cerca 41 mil euros à família da única vítima mortal.

- Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, reunidos em Bruxelas, aprovam o novo acordo com os Estados Unidos da América sobre a troca de dados dos passageiros aéreos no quadro da luta antiterrorista.

- Morre, aos 92 anos, o deposto rei deposto do Afeganistão, Mohammed Zahir Shah, da etnia pachtune, membro do clã Durani, um dos principais ramos pachtunes do país, a par dos Ghilzai.

- Morre, com 93 anos, o jornalista e encenador alemão George Tabori.

2010 - Morre, aos 74 anos, o socialista Ladislau Teles Bota, primeiro presidente da Câmara de Santarém eleito a seguir ao 25 de Abril e sucessivamente reeleito até abandonar o cargo (1977/1992).

2011 - António José Seguro é eleito secretário-geral do PS com 23.903 votos (67,98%), contra 11.257 do candidato adversário, Francisco Assis (32,02%).

- Morre, com 27 anos, a cantora britânica Amy Winehouse.

2012 - Morre, com 61 anos, a norte-americana Sally Ride, primeira astronauta da agência espacial norte-americana (NASA).

2013 - Morre, aos 82 anos, Djalma Santos, antigo futebolista brasileiro campeão do Mundo em 1958 e 1962.

2014 - A Guiné Equatorial é aceite por consenso como membro de pleno direito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, sem que tenha havido uma votação.

- O ciclista Ivo Oliveira conquista a primeira medalha de ouro do ciclismo de pista português, sagrando-se campeão europeu de perseguição, na categoria de juniores, na prova disputada no Velódromo Nacional, Sangalhos, Anadia.

2015 - O Governo decide vender 100% da CP Carga, empresa detida na totalidade pela CP

- Comboios de Portugal que se dedica ao transporte de mercadorias e de bens, à MSC- Operadores Ferroviários.

- O Parlamento grego aprova, com ampla maioria e apesar das dissidências no Syriza, o segundo pacote de medidas acordado com os parceiros da zona euro, que inclui uma reforma do Código Civil, um esquema de proteção dos depósitos bancários e medidas para reforçar a liquidez dos bancos.

2017 - A seleção portuguesa feminina de futebol termina a sua 1.ª participação num Campeonato da Europa (Euro2017, na Holanda), na fase de grupos, após duas derrotas e uma vitória frente à Escócia (2-1).

- Morre, aos 66 anos, Waldir Peres, antigo guarda-redes e titular da seleção brasileira de futebol no Mundial de 1982.

- Morre, com 87 anos, Mervyn Rose, antigo tenista australiano vencedor de sete títulos do 'Grand Slam' na década de 1950 e antigo treinador das ex-tenistas Margaret Court e Billie Jean King.

- Morre, aos 101 anos, o norte-americano John Kundla, primeiro treinador dos Los Angeles Lakers e dirigente da equipa da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA) na conquista de cinco campeonatos.

2018 - Morre, aos 61 anos, Fernando Neves, antigo piloto de motocrosse, 15 vezes campeão nacional em várias classes.

2019 - O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido Boris Johnson vence as eleições no Partido Conservador e sucede a Theresa May à frente do governo britânico.

- O parlamento timorense ratifica o tratado que define fronteiras marítimas permanentes entre Timor-Leste e a Austrália.

- Morre, aos 82 anos, Jaime Octávio Cardona Ferreira, antigo presidente do Supremo Tribunal de Justiça e presidente do Conselho dos Julgados de Paz.

- Morre, aos 100 anos, a pianista Helena Matos. Distinguida com o Prémio da Juventude Musical do Porto, em 1954, e o Prémio Luiz Costa, de homenagem ao compositor, em 1962.

2020 - PS e PSD aprovam sozinhos o artigo que põe fim aos debates quinzenais com o primeiro-ministro no parlamento, que passa a ter presença obrigatória para responder sobre política geral apenas de dois em dois meses.

2022 - O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declara o surto de Monkeypox como uma emergência de saúde pública de preocupação internacional, o nível mais alto de alerta, quando estão notificados mais de 16 mil casos em 75 países.

2023 - Os conservadores do Partido Popular (PP), liderados por Alberto Núñez Feijóo, vencem as eleições legislativas em Espanha, mas sem conseguir uma maioria absoluta com o VOX (extrema-direita).

- O nadador Diogo Ribeiro, de 18 anos, conquista a prata nos 50 metros mariposa do Campeonato do Mundo de Fukuoka, no Japão, dando a primeira medalha a Portugal em Mundiais.

- O ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard, 26 anos, vence a 110.ª Volta a França, ao cortar a meta, nos Campos Elísios, em Paris.

PENSAMENTO DO DIA

O mundo é, realmente, um bom lugar pelo qual vale a pena lutar Ernest Hemingway (1898-1961), escritor norte-americano

Este é o ducentésimo quinto dia do ano. Faltam 161 dias para o termo de 2024.