Helicóptero da Protecção Civil da Madeira já resgatou 34 pessoas desde 2023

A turista francesa resgatada, esta terça-feira, no Pico do Areeiro, foi a 34.ª pessoa a ser resgatada pela Brigada Helitransportada na valência Recuperador Salvador e a 31.ª operação "concluída com sucesso" desde o início da actividade desta equipa no ano passado, revelou o Serviço Regional de Protecção Civil.

Conforme noticiou o DIÁRIO, a mulher sentiu-se mal, quando percorria a o percurso pedestre que liga o Pico Ruivo ao Pico do Areeiro

Mulher sente-se mal ao fazer percurso pedestre Uma mulher sentiu-se mal esta tarde quando percorria a o percurso pedestre que liga o Pico Ruivo ao Pico do Areeiro.

De acordo com a autoridade, "o meio aéreo do Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM, foi acionado, no dia 23 de Julho, para mais uma operação de resgate, desta vez, de uma cidadã francesa, de 35 anos, vítima de exaustão no percurso pedestre entre o Pico Ruivo e o Pico do Areeiro".

A mesma nota detalha que, "foi activada a equipa dos Bombeiros Voluntários de Santana para abordagem e estabilização da vítima, porém, face à distância que se encontrava da estrada principal, e das altas temperaturas sentidas no local, foi solicitada a activação do meio aéreo".

"À chegada ao Centro de Meio Aéreo do Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, a cidadã foi assistido e transportado ao Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça por uma Ambulância de Socorro dos Bombeiros Voluntários Madeirenses", acrescenta a mesma nota.

Refira-se que foi em 2023 que a Brigada Helitransportada passou a dispor da valência especializada de Recuperador - Salvador - Busca e Resgate em Terra.