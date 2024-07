Interrupção no abastecimento de água na Travessa do Pico no Monte

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que, no âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 2.ª Fase, decorre desde as 16h00 de hoje, e por um prazo de 12 horas, a interrupção do abastecimento de água na Travessa do Pico, afectando os vários arruamentos.

“As Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção, refere a autarquia.