Madeira regista recorde da temperatura máxima deste ano no Pico Alto

No dia em que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um Aviso Laranja para tempo quente nas regiões montanhosas, o Pico Alto, localizado no Parque Ecológico do Funchal, registou a temperatura máxima mais alta da Região Autónoma da Madeira este ano.

A 1.129 metros de altitude, os termômetros do serviço nacional meteorológico chegaram aos 31,3 ºC às 15 horas desta quarta-feira, 24 de Julho.

No sábado, o recorde de temperatura mais elevada dos primeiros sete meses de 2024 foi assinalado em São Vicente com 30,4 °C.

O Aviso Laranja, que indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado, vigora até às 18 horas de amanhã. O IPMA alerta para a persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O restante arquipélago da Madeira está, neste momento, sob Aviso Amarelo para tempo quente.