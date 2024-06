Campeonato da Europa de Biatle, LaserRun e Triatle junta 700 atletas

A apresentação pública do Campeonato da Europa de Biatle, LaserRun e Triatle realizou-se hoje, no Museu de Eletricidade da Madeira ,que irá decorrer de 2 a 7 julho no Centro Náutico São Lázaro.

Esta é a 3.ª vez que um grande evento internacional destes formatos desportivos do Pentatlo Moderno se realiza na Região Autónoma da Madeira, depois do Europeu 2019 em Machico e do Mundial de 2022 também em Machico, colocando definitivamente a Madeira como um destino privilegiado atendendo às suas magnificas condições naturais para este tipo de competição.

São esperados acima de 700 atletas em representação de cerca de 20 países, incluindo um contingente português de 20 clubes do continente e Madeira, estando em disputa títulos europeus individuais e por equipas, em escalões etários a partir dos sub9 até aos Master70 de ambos os géneros, conferindo a este mega evento uma dimensão inter-geracional e singular a este respeito, refere nota à imprensa da organização.

Dos atletas lusos espera-se a sua intromissão na disputa de títulos europeus e pódios quer individual quer coletivamente, um medalheiro que irá certamente ser dominado pela Grã-Bretanha, grande referência nestes formatos competitivos nos últimos anos.

Recorda-se que o Biatle, Triatle e o LaserRun são combinações de 2 ou 3 disciplinas do Pentatlo Moderno – um desporto Olímpico constituído pelas modalidades de Esgrima, Natação, Obstáculos e LaserRun (tiro Laser e Corrida). O Pentatlo Moderno é o desporto criado pelo barão Pierre de Coubertin com o objetivo de eleger no programa olímpico o desportista mais completo dos Jogos Olímpicos.

Todas as competições serão disputadas nas distâncias regulamentadas pelas UIPM, diferenciando de escalão para escalão a distância percorrida. No caso do Biatle, os atletas realizam um segmento de corrida, seguido de natação, terminando em corrida.

No Laser Run, os atletas iniciam com uma pequena corrida em direção à zona de tiro, efetuando 5 tiros laser ou permanecendo na zona por 50 segundos, seguindo depois para a corrida, realizando séries de tiros e corrida, dependendo da dua categoria.

No caso do Triatle, os atletas iniciam com a corrida, seguido de natação e corrida, realizando várias sequências, dependendo da série que compete, de acordo com o seu escalão.

O evento contou com a presença de David Gomes, da Direcção Regional de Desporto, Natércia Xavier - Representante do Secretário Regional do Turismo, Helena Leal - Representante da Presidente da CM Funchal sendo a vereadora com o pelouro do turismo, Barbara Spínola - Representante da Directora Regional do Turismo, Dr. Manuel Barroso, representante da FPPM e Victor Rodrigues, do Pentatlo Madeira.