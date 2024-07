Benfica regressa com Roger Schmidt à procura de justificar 'voto de confiança'

O Benfica começa hoje a preparar a época 2024/25, no Seixal, sob o comando de Roger Schmidt, treinador que procura justificar o 'voto de confiança' do presidente para recuperar o título da I Liga de futebol.

Apesar da forte contestação das nos últimos encontros da época passada, Rui Costa decidiu 'segurar' o alemão que conduziu os 'encarnados' ao título de campeão nacional na sua primeira época no clube, em 2022/23, mas deixou-o 'escapar' para o Sporting na última temporada.

À imagem do que aconteceu nas duas épocas anteriores, Schmidt deverá aproveitar a pré-época para tomar as últimas decisões sobre a composição definitiva do plantel, mas a sua primeira tarefa passará por reformular a frente de ataque.

Na época passada, o alemão não conseguiu encontrar uma alternativa permanente a Gonçalo Ramos, que foi transferido para o Paris Saint-Germain e deixou a posição mais avançada no terreno 'órfã' de uma referência.

Pelo lugar foram passando Arthur Cabral, Petar Musa, Casper Tengstedt, Gonçalo Guedes, Marcos Leonardo e até mesmo Rafa Silva, sem que algum conseguisse convencer definitivamente o treinador para agarrar o lugar.

Nesse sentido, apesar da chegada de Marcos Leonardo no último mercado de transferências, em janeiro, para começar a adaptar-se, o primeiro reforço a ser apresentado pelo Benfica para a nova época, na segunda-feira, foi o avançado Vangelis Pavlidis.

O grego traz como 'cartão de visita' 33 golos apontados na última época, em 46 partidas, ao serviço dos neerlandeses do AZ Alkmaar.

Antes disso, os 'encarnados' acionaram junto do Manchester United a opção de compra do defesa lateral esquerdo Álvaro Carreras e, na terça-feira, oficializaram, também, a contratação de Leandro Barreiro, médio oriundo dos alemães do Mainz, mas é mesmo na frente de ataque que se preveem mais mexidas no plantel 'encarnado'.

Rafa e Ángel Di María terminaram contrato no final da última época e, se o português já se vinculou aos turcos do Besiktas, o argentino remeteu uma decisão sobre o seu futuro, que ainda pode passar pelo Benfica, para depois de terminar a participação na Copa América ao serviço da sua seleção.

Andreas Schjelderup, que regressa de empréstimo ao Nordsjaelland, Arthur Cabral, Tengstedt, Gianluca Prestianni, Gustavo Varela, Tiago Gouveia, David Neres, Benjamin Rolheiser, Pavlidis e Marcos Leonardo são todos esperados, a partir de hoje, no Benfica Futebol Campus, mas apenas os dois últimos parecem ter um lugar garantido no plantel para 2024/25.

Nos restantes setores, a baliza é o que aparenta maior estabilidade, com Anatoliy Trubin, Samuel Soares e Leo Kokubo a transitarem da última época, enquanto na defesa e no meio-campo tudo estará bastante dependente de eventuais propostas que possam chegar à Luz.

Os nomes do defesa António Silva e do médio João Neves, ambos ao serviço da seleção portuguesa no Euro2024, são os que têm surgido com insistência nas notícias como aqueles que despertam mais interesse junto dos 'tubarões' das principais ligas europeias e a definição do seu futuro deverá ajudar a esclarecer, também, o de alguns companheiros.

E além das entradas já oficializadas, que incluem também o regresso de Tomás Araújo de um empréstimo ao Gil Vicente, Roger Schmidt ainda irá chamar aos trabalhos vários jovens formados no Seixal e poderá 'segurar' algum para ser aposta, à semelhança do que fez na época passada, com João Neves, e na anterior, com António Silva.

Plantel provisório do Benfica para 2024/25:

- Guarda-redes: Anatoliy Trubin, Samuel Soares e Leo Kokubo.

- Defesas: António Silva, Morato, Nicolás Otamendi, Alexander Bah, Tomás Araújo, Álvaro Carreras, Adrian Bajrami e Diogo Spencer.

- Médios: Florentino Luís, João Mário, João Neves, Orkun Kökçü, Fredrik Aursnes, Diogo Prioste e Hugo Félix.

- Avançados: Andreas Schjelderup (ex-Nordsjaelland, Nor), Arthur Cabral, Casper Tengstedt, Gianluca Prestianni, Tiago Gouveia, David Neres, Benjamin Rollheiser, Vangelis Pavlidis (ex-AZ Alkmaar, Hol) e Gustavo Varela.

Saíram: Odysseas Vlachodimos (Nottingham Forrest, Ing), João Victor (Vasco da Gama, Bra), Mihailo Ristic (Celta Vigo, Esp), David Jurásek (Hoffenheim, Ale), Juan Bernat (Paris Saint-Germain, Fra), Chiquinho (Olympiacos, Gré), Ángel Di Maria (fim de contrato), Petar Musa (FC Dallas, EUA), Gonçalo Guedes (Villareal, Esp) e Rafa Silva (Besiktas, Tur).