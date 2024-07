Mergulhadores preveem entrar no barco naufragado até ao final do dia

A Marinha vai iniciar operações de mergulho ao interior do barco naufragado até ao final da tarde, com os mergulhadores apoiados pelo navio NRP Setúbal que já está a fazer buscas por três pescadores desaparecidos, informou a Autoridade Marítima.

O navio da República Portuguesa Setúbal "já está na zona sul desta área de busca, em frente a São Pedro de Moel, a fazer buscas seguindo uma rota, um trajeto calculado pelo Instituto Hidrográfico", informou o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional e da Marinha, José Sousa Luís.

Segundo o mesmo responsável, "há um cálculo de deriva onde a probabilidade de aparecerem estas três pessoas que ainda se encontram desaparecidas é maior", pelo que o navio "vai fazer essa patrulha no sentido Sul/Norte até à embarcação que se encontra naufragada.

Ainda durante o dia de hoje, ao final da tarde, "vão ser feitas operações de mergulho com os mergulhadores da Marinha", e com o apoio do NRP Setúbal, tendo "como objetivo garantir a flutuabilidade da embarcação de pesca", explicou José Sousa Luís.

As autoridades marítimas estão a averiguar se estão reunidas "as condições para que esta embarcação continue a flutuar" e, caso essas condições não estejam garantidas, irão "tentar reforçar a flutuabilidade para que ela não vá ao fundo", acrescentou o porta-voz.

O objetivo é ainda que "seja possível quer removê-la, quer entrar dentro da embarcação, no sentido de verificar se encontram algumas das três pessoas desaparecidas, quando houver condições de segurança para o fazer", concluiu.

As buscas pelos três pescadores da embarcação de pesca "Virgem Dolorosa", que adornou de madrugada ao largo das praias de São Pedro de Moel e de Vieira de Leiria, estão a decorrer entre estas duas praias por terra, por ar e por mar.

O alerta para o adornamento da embarcação de pesca "Virgem Dolorosa" ao largo das praias de São Pedro de Moel e de Vieira de Leiria foi dado às 04:33 para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.

Três tripulantes morreram, 11 foram resgatados e há três desaparecidos, naturais da Praia da Leirosa, na Figueira da Foz.