Inglaterra apurada para os quartos de final

A Inglaterra venceu a Eslováquia venceu por 2-1 e qualificou-se para os quartos de final do Campeonato da Europa onde, agora, vai defrontar a Suíça no próximo sábado.

Apesar de ter ganho, a verdade é que a Inglaterra esteve a segundos de ser eliminada. Depois do golo da Eslováquia apontado por Ivan Schranz, aos 25 minutos, os ingleses chegaram ao empate no último minuto, 90+5, de compensação por intermédio de Jude Bellingham, num sensacional pontapé de bicicleta. No início do prolongamento, 91 minutos, Harry Kane marcou o golo que deu o triunfo à Inglaterra.