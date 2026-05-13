Ventura diz que Chega e PSD vão definir "calendarização conjunta" para avançar com revisão constitucional

O líder do Chega disse hoje que o seu partido e o PSD vão definir "uma calendarização conjunta" para avançar com o processo de revisão constitucional e mostrou-se otimista.

"[...] Vamos definir uma calendarização conjunta para que se possa avançar com o processo de revisão constitucional tal como tinha anunciado no primeiro dia", afirmou.

O presidente do Chega falava aos jornalistas na Assembleia da República, depois de se ter reunido durante a tarde com o primeiro-ministro e líder do PSD, Luís Montenegro.

"Penso que estamos em condições de garantir que essa calendarização conjunta pode acontecer, agora tem que haver articulação entre as lideranças parlamentares e eu ainda não tive essa reunião, nem com a liderança parlamentar do Chega, [...] nem com o líder parlamentar do PSD", indicou.

Ainda assim, disse ter ficado otimista e considerou "que é possível ter avanços".

Na terça-feira, o vice-presidente da bancada do PSD António Rodrigues afirmou que o partido não entregará qualquer projeto de revisão constitucional no processo desencadeado pelo Chega e inviabilizará as propostas deste partido.

Na semana passada, o presidente do Chega tinha manifestado a abertura do seu partido para "ser flexível na calendarização dos trabalhos" da revisão constitucional.