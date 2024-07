Clientes consideram que empresas experientes em IA fazem previsões mais precisas

Mais de metade (59%) dos clientes inquiridos num estudo sobre inteligência artificial (IA) promovido pela Vodafone Business consideram que as empresas experientes na aplicação desta tecnologia são mais propensas a fazer previsões precisas.

De acordo com o estudo "Shrinking the Trust Gap", promovido pela Vodafone Business, realizado em colaboração com a LSE - The London School of Economics and Political Science pela B2B International, refere que "59% dos clientes pensam que as empresas experientes em IA são mais propensas a fazer previsões precisas".

Além disso, "53% dizem que confiariam nas tecnologias de IA para completar as tarefas do dia-a-dia de forma mais eficaz", lê-se no documento.

No total, foram auscultados 2.359 empresas e 5.289 clientes individuais, em 10 mercados e 11 setores económicos estratégicos.

Em Portugal o relatório abrangeu 101 empresas e 261 clientes.

Outra das conclusões é que a perceção do cliente sobre inteligência artificial generativa (GenAI) "é geralmente mais positiva, em termos de confiança, quando comparada aos 'chatbots'" e "embora 38% dos clientes entrevistados afirmem que a implementação da GenAI os faria confiar menos na empresa, 62% disseram que não faria diferença ou até mesmo os faria confiar mais".

Por outro lado, as empresas que desenvolvam tecnologias de IA e IA Generativa com preocupação humana (para benefício das pessoas e com preocupações éticas, de privacidade e segurança de dados) veem reforçados em 16% os índices de confiança dos seus consumidores, segundo o estudo.

Este desenvolvimento ajuda a diminuir para metade o 'gap de confiança, ou seja, a diferença entre a confiança que as empresas pensam que os consumidores depositam nelas e a confiança que os consumidores realmente têm nelas.

"A confiança faz uma diferença material no desempenho de uma empresa. A confiança associada às novas tecnologias como a IA e à forma como são utilizadas pelas empresas, está num ponto de inflexão", afirma a responsável pelo 'marketing' ('chief marketing officer') da Vodafone Business, Amanda Jobbins, citada em comunicado.

"A diferença entre minar a confiança ou conquistá-la depende de como as empresas implantam essas tecnologias", remata.