Portugal inicia preparação para duelo com a França

A seleção portuguesa de futebol regressou hoje ao trabalho em Marienfeld, 'quartel-general' na Alemanha, para preparar o duelo com a França, nos 'quartos' do Euro2024, numa sessão de recuperação para os mais utilizados frente à Eslovénia.

Portugal regressou a Marienfeld, no final da partida dos oitavos de final com a Eslovénia, em que venceu nos penáltis (3-0), depois do 0-0 no final do prolongamento, e já deu inicio à preparação do jogo com a França, na sexta-feira, em Hamburgo, para os quartos de final da prova continental.

Num dia fechado à comunicação social, em que os jogadores voltaram a estar com as famílias em parte do dia, os titulares e os suplentes mais utilizados fizeram trabalho de recuperação, enquanto o restante grupo orientado pelo selecionador Roberto Martínez realizou uma sessão de trabalho mais intensa.

A formação das 'quinas' regressa ao trabalho na quarta-feira, durante a tarde, com um treino marcado 18:00 locais (17:00 em Lisboa), sendo antecedido da habitual conferência de imprensa de um jogador às 17:00 (16:00).

O jogo entre Portugal e França está agendado para sexta-feira, no Volksparkstadion, em Hamburgo, com início marcado para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa).